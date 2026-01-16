Trumpova sudbina i sudbina nacije, na kraju bi mogle ovisiti o Vrhovnom sudu – i najvišim američkim vojnim časnicima

Kad sam prije dva tjedna primijetio da je s Donaldom Trumpom "nezamislivo uvijek moguće", naravno da nisam imao pojma da će pokrenuti šokantan vojni napad na Caracas radi uhićenja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, a zatim odmah usmjeriti pozornost na pripajanje Grenlanda, možda i vojnim osvajanjem. Moj je stav bio da je Trump čovjek čije su ambicije doslovno bez granica i za kojeg ništa nije etički nedopušteno – američki Putin. Kada amoralni čovjek imperijalističkih sklonosti može bez prepreka provoditi goleme ovlasti američkog predsjedništva, uključujući zapovijedanje američkim vojnim arsenalom, posljedice će neizbježno biti destabilizirajuće na globalnoj razini. Lako je podcijeniti Donalda Trumpa zbog njegova lakrdijanja i iznimnog neznanja. S intelektualnog je aspekta on patuljak u usporedbi s Churchillom, Napoleonom ili čak Hitlerom. No, on će ipak biti priznat po vlastitim zaslugama kao svjetska povijesna ličnost od značaja jer ima Nietzscheovu volju za moć. Njegova moć nije usmjerena na stvaranje ili gradnju. To je moć remećenja i uništavanja. On nije Rimljanin koji zapovijeda imperijem za sva vremena. On je barbarin na ulazu. Ne zna se postoji li ikakav plan u njegovu pristupu – metoda u njegovu prividnom ludilu. Pitanje je može li ga išta spriječiti da uništi američku demokraciju i globalni sustav saveza pod vodstvom SAD-a?
Za Trumpa cilj održanja demokracije nema nikakvu intrinzičnu vrijednost. Cijeni samo vlastiti interes i politiku - međunarodne odnose vidi isključivo kroz prizmu moći
