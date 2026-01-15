Diljem svijeta živi oko tri milijuna naših iseljenika i potomaka iseljenika koji su bogatstvo Hrvatske u današnjim složenim geopolitičkim okolnostima u kojima građani i osobito obitelji s djecom više nego ikad shvaćaju važnost sigurnosti i mirnog života. Zato se i mnoge mlade obitelji vraćaju u Hrvatsku koja još uvijek uz sve nedostatke (ekonomske i institucionalne) pruža tu sigurnost njima i njihovoj djeci i omogućava im mirniji i ležerniji način života. I daje im osjećaj da su "svoji na svome" u zemlji u kojoj ljudi još nisu toliko otuđeni jedni od drugih kao na Zapadu. Iako će se službeni podaci Državnog zavoda za statistiku o broju povratnika u Hrvatsku znati tek na ljeto, prve informacije pokazuju da je MUP Poreznoj upravi dostavio imena 13.000 hrvatskih državljana koji su se lani vratili u Hrvatsku nakon što su najmanje dvije godine boravili u inozemstvu.