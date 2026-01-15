Naši Portali
15.01.2026. u 11:02

Hrvatska je u jednom desetljeću zbog iseljavanja izgubila više od 400 tisuća svog mladog stanovništva i više nema luksuz ponavljati greške koje su otjerale mlade i obrazovane ljude

Diljem svijeta živi oko tri milijuna naših iseljenika i potomaka iseljenika koji su bogatstvo Hrvatske u današnjim složenim geopolitičkim okolnostima u kojima građani i osobito obitelji s djecom više nego ikad shvaćaju važnost sigurnosti i mirnog života. Zato se i mnoge mlade obitelji vraćaju u Hrvatsku koja još uvijek uz sve nedostatke (ekonomske i institucionalne) pruža tu sigurnost njima i njihovoj djeci i omogućava im mirniji i ležerniji način života. I daje im osjećaj da su "svoji na svome" u zemlji u kojoj ljudi još nisu toliko otuđeni jedni od drugih kao na Zapadu. Iako će se službeni podaci Državnog zavoda za statistiku o broju povratnika u Hrvatsku znati tek na ljeto, prve informacije pokazuju da je MUP Poreznoj upravi dostavio imena 13.000 hrvatskih državljana koji su se lani vratili u Hrvatsku nakon što su najmanje dvije godine boravili u inozemstvu.

TH
TheSlave80
11:14 15.01.2026.

ako je zbog sigurnosti, to shvatam i podrzavam jer europa je postala katastrofa. cak i svicarska nije kao nekada - ulazi svakakav sljam iz FR (pogotovo) i IT i krade, pljacka itd.. ako je zbog drugih razloga to itekako ne shvatam jer hrvatska je jedna velika provincija. Zagreb od glavnih gradova je najmanje internacionalan, jedan Trst je sto se tice kulture zanimljiviji od Zagreba.

