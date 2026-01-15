Diljem svijeta živi oko tri milijuna naših iseljenika i potomaka iseljenika koji su bogatstvo Hrvatske u današnjim složenim geopolitičkim okolnostima u kojima građani i osobito obitelji s djecom više nego ikad shvaćaju važnost sigurnosti i mirnog života. Zato se i mnoge mlade obitelji vraćaju u Hrvatsku koja još uvijek uz sve nedostatke (ekonomske i institucionalne) pruža tu sigurnost njima i njihovoj djeci i omogućava im mirniji i ležerniji način života. I daje im osjećaj da su "svoji na svome" u zemlji u kojoj ljudi još nisu toliko otuđeni jedni od drugih kao na Zapadu. Iako će se službeni podaci Državnog zavoda za statistiku o broju povratnika u Hrvatsku znati tek na ljeto, prve informacije pokazuju da je MUP Poreznoj upravi dostavio imena 13.000 hrvatskih državljana koji su se lani vratili u Hrvatsku nakon što su najmanje dvije godine boravili u inozemstvu.
Hrvatska je u jednom desetljeću zbog iseljavanja izgubila više od 400 tisuća svog mladog stanovništva i više nema luksuz ponavljati greške koje su otjerale mlade i obrazovane ljude
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Njemački medij o uvođenju vojne obveze u Hrvatskoj: 'Postali su svjesni jedne neugodne činjenice'
VIDEO Bivši hrvatski premijer otkrio nepoznate detalje iz 1991.: Puno je toga napisano, ali ovo je ključan uspjeh
Sprema se novi preokret: Prijeti sibirska anticiklona, vraćaju se 'debeli' minusi, evo kada
Želite prijaviti greške?
Godinama smo slušali o pogrešnim brojkama? Evo koliko Hrvata živi u Americi
'Svjedočimo povijesnom nacionalnom valu. Ovo nije prosvjed. Ovo je revolucija'
Venezuelski Hrvat Josip Hrgetić: Dogodilo se nešto čudno, većina koja je bila protiv Madura podržava Delcy Rodríguez
Plenković ‘bacio kost’ među zagrebačke HDZ-ovce
Još iz kategorije
Čiji su veći rafalei, Plenkovićevi ili Vučićevi? Da smo čekali, sad ne bismo imali nikakve!
Što god Plenković kupi, naručit će i Vučić. Makar preko Temua. Uzeo bi i nosače aviona, samo kad bi se RH na to odlučila. Pa makar ih usidrio pred Beogradom na vodi, poput razarača na Temzi. Pa što košta da košta. Nije vožd nikad bio cicija. Barem kad je riječ o samoodržanju. Srbija će konačno nešto, eto i kupiti, a da nije ukrala od RH i drugih iz bivše države.
Hrvatska bira: nastaviti s rastom od 2,7% ili riskirati s reformama
Povratak fiskalnoj razboritosti nije samo preporuka već nužnost, poručuje OECD, naglašavajući kako Vlada mora okrenuti list nakon godina ekspanzivne politike
Vikend-savjetovanje o socijalnim naknadama – sramotno
Skraćivanje uobičajenog roka predlagač je obrazložio željom da se što prije omogući isplata naknada u uvećanom iznosu
Koga kazniti ako djeca ne idu u školu?
Sustav si sam piše ispričnice: "Kako da ih kaznimo kada većina živi od socijalne pomoći? Zar da im oduzimamo djecu? Kamo ćemo je smjestiti?" I tako dalje...
Ako prevlada Trumpov presedan, Europu nitko neće moliti za dozvolu za ubojstvo
Ruski specijalci pokazali su se potpuno inferiornima američkima, barem kad uspoređujemo invaziju na Kijev prije 4 godine i invaziju na Venezuelu prije desetak dana
Trumpov odabir riječi i bahat način na koji ih izgovara mijenjaju društveni i politički obzor Amerike i svijeta
Preimenovanje Pentagona u Ministarstvo rata s Hegsethom na čelu ima duboke i trajne posljedice
Hrvatski liberalizam 25 godina od smrti Vlade Gotovca ostao bez ideja, hrabrosti i saveznika
Od nositelja demokratske tranzicije liberalne stranke postale su marginalni akteri, dekor vlasti, opozicija bez sadržaja i apologeti neliberalnih tendencija bez jasnog identiteta i političkog utjecaja
Dok Putin stvara 'ruski svijet', svijet je zapravo sve manje ruski
Maduro nije mogao očekivati ni dobiti nikakvu zaštitu jer Moskva za to nije sposobna, a uz to s Trumpovom Amerikom pregovara o jedinoj egzistencijalno važnoj stvari za Putinov režim – Ukrajini
Kakva je to ljevičarka koja kupi stambeni komfor s ratom kredita od 1500 eura
Ako je i uspjela preteći nekretninske mešetare, zar netko stvarno misli da bi Benčić dala gušta HDZ-ovim polugama vlasti da je ulove u poreznoj muljaži pri kupnji stana?!
Zašto metropole ne podnose 'došljake' iz provincija ili one iz trećih zemalja
I dok domaći doseljenici dolaze iz istog nacionalnog i jezičnog prostora, strani ulaze u društvo s vidljivim razlikama. Jezik, fizički izgled, vjerske prakse i običaji čine ih trajno uočljivima
ako je zbog sigurnosti, to shvatam i podrzavam jer europa je postala katastrofa. cak i svicarska nije kao nekada - ulazi svakakav sljam iz FR (pogotovo) i IT i krade, pljacka itd.. ako je zbog drugih razloga to itekako ne shvatam jer hrvatska je jedna velika provincija. Zagreb od glavnih gradova je najmanje internacionalan, jedan Trst je sto se tice kulture zanimljiviji od Zagreba.