Nekom naivnom promatraču političkog života u Europi moglo bi se učiniti kako je s demokracijom i ljudskim pravima u ovoj kolijevci svih tih lijepih i poželjnih stvari sve u najboljem redu. Lokalni, nacionalni i europski izbori održavaju se redovno, postoji partijski pluralizam, postoje ozbiljne parlamentarne rasprave o nekim važnim pitanjima, za koje se ne može uvijek reći da su tek formalne ili glumljene. A onda, opet, imate podatke koji ukazuju na to kako zadnjih godina Europa bilježi drastičan rast zabrana, pa čak i zatvaranja ljudi zbog "verbalnog delikta", što je nekad bilo obilježje samo totalitarnih društava. Tako, recimo, imamo primjer Velike Britanije, u kojoj je u proteklih dvije godine uhićeno i kažnjeno preko deset tisuća ljudi zbog objava na društvenim mrežama, koje su ocijenjene kao "rasističke". Slično je i u Njemačkoj, u kojoj se procjenjuje kako je nekoliko tisuća ljudi pod istragom zbog tzv. "govora mržnje". Te istrage idu toliko daleko da imamo primjer maloljetne djevojke koja se našla pod istragom jer je za jednog silovatelja izjavila kako je "odvratna svinja". Imamo i primjer gdje je nizozemski parlament uveo strogu zabranu korištenja riječi "zamjena stanovništva" pa zastupnici mogu izgubiti mandat ako koriste tu riječ.