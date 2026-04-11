Gledajte '240 sekundi' 24sata: Bili smo u Orbanovom rodnom selu. Mađarska na prekretnici...

Danas u vijestima Laure Šiprak: Svako poskupljenje negativno utječe i na ribare koji mjesečno potroše između tri i deset tona nafte. Kažu da je cijena ribe naspram troška ulova premala, a i ribe je sve manje. Naši novinari razgovarali su s istarskim ribarima koji kažu da su očajni zbog novih Vladinih mjera zabrane lova, a neki su već "privezali brodove" i ne idu u izlov. Oni koji odu, ono što ulove odmah prodaju na talijanskom tržištu jer im se više isplati nego prodaja u Hrvatskoj. U sličnim problemima su i poljoprivrednici za koje poskupljenje plavog dizela ili njegova nestašica znači da će im usjevi propasti. Zadovoljni su što su im potpore isplaćene na vrijeme, ali kažu da je to kao flaster na ranu od metka. Vlada želi uvesti 'plivajući' PDV, čime bi imali ovlasti na tjednoj bazi mijenjati stopu PDV-a na energente. A premijer Plenković kaže da PDV ne može ispod 15 posto, računa na podršku sabora do kraja travnja. Viktora Orbana čekaju neizvjesni izbori, reporteri 24sata posjetili su njegovo rodno selo i pričali s prijateljima.