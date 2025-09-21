Izgubila pamćenje i mislila da je srednjoškolka, a zapravo bila zaručena i diplomirala

Georgia Lee iz mjesta blizu Bedforda u Engleskoj izgubila je pet godina svojih uspomena nakon rijetke bolesti mozga. Mislila je da ima 17 godina, da je srednjoškolka i da je sama – a zapravo je imala 22, diplomirala na fakultetu i bila u vezi. Sve je počelo 2018. godine s upornim glavoboljama koje su trajale tjednima. Liječnici su je slali kući s tabletama, sve dok nije poslala nerazumljivu poruku svom dečku Laurenceu Calvertu. Kad je njezin otac ušao u stan, Georgia nije znala gdje je ni tko je. U bolnici je ubrzo doživjela epileptični napadaj. Na pitanje liječnika koliko ima godina, odgovorila je: "17", piše Mirror.

Dijagnoza je bila encefalitis – rijetka, ali ozbiljna upala mozga. Bolest joj je izbrisala ključne trenutke života: polaganje vozačkog ispita, studentske dane i upoznavanje s Laurenceom. Iako su već dugo bili par, Georgia ga se nije sjećala i morali su krenuti ispočetka. „Za mene je to bio prvi spoj, za njega nastavak veze“, ispričala je. Laurence joj je pomogao rekonstruirati život – ponovno su prošli kroz sve važne lokacije i čak ponovili neke romantične izlaske, poput šetnje s alpaka i vožnje segwayem. Iako se sjećanja nikad nisu vratila, Georgia i Laurence ponovno su se zaljubili, a danas su zaručeni i planiraju vjenčanje. Oporavak nije bio lak. Georgia i dalje pati od iscrpljenosti, nikada nije povratila osjet okusa ni mirisa, a uspomene između 17. i 22. godine potpuno su nestale. "Izgubila sam velike, važne dijelove života i nikad ih neću vratiti“, priznaje.