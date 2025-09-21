Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
IZBRISANIH PET GODINA

Izgubila pamćenje i mislila da je srednjoškolka, a zapravo bila zaručena i diplomirala

bolnica
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
21.09.2025.
u 13:25

"Izgubila sam velike, važne dijelove života i nikad ih neću vratiti“, priznaje.

Georgia Lee iz mjesta blizu Bedforda u Engleskoj izgubila je pet godina svojih uspomena nakon rijetke bolesti mozga. Mislila je da ima 17 godina, da je srednjoškolka i da je sama – a zapravo je imala 22, diplomirala na fakultetu i bila u vezi. Sve je počelo 2018. godine s upornim glavoboljama koje su trajale tjednima. Liječnici su je slali kući s tabletama, sve dok nije poslala nerazumljivu poruku svom dečku Laurenceu Calvertu. Kad je njezin otac ušao u stan, Georgia nije znala gdje je ni tko je. U bolnici je ubrzo doživjela epileptični napadaj. Na pitanje liječnika koliko ima godina, odgovorila je: "17", piše Mirror.

Dijagnoza je bila encefalitis – rijetka, ali ozbiljna upala mozga. Bolest joj je izbrisala ključne trenutke života: polaganje vozačkog ispita, studentske dane i upoznavanje s Laurenceom. Iako su već dugo bili par, Georgia ga se nije sjećala i morali su krenuti ispočetka. „Za mene je to bio prvi spoj, za njega nastavak veze“, ispričala je. Laurence joj je pomogao rekonstruirati život – ponovno su prošli kroz sve važne lokacije i čak ponovili neke romantične izlaske, poput šetnje s alpaka i vožnje segwayem. Iako se sjećanja nikad nisu vratila, Georgia i Laurence ponovno su se zaljubili, a danas su zaručeni i planiraju vjenčanje. Oporavak nije bio lak. Georgia i dalje pati od iscrpljenosti, nikada nije povratila osjet okusa ni mirisa, a uspomene između 17. i 22. godine potpuno su nestale. "Izgubila sam velike, važne dijelove života i nikad ih neću vratiti“, priznaje.
Ključne riječi
Velika Britanija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još