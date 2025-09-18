Tko je ljepotica koja je plijenila pažnju na banketu u Windsoru? 'Volim Trumpa. Mislim da je briljantan'

Golferska zvijezda Charley Hull koja je bila na raskošnom državnom banketu povodom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu privukla je pozornost brojnih medija. Uz Trumpa i prvu damu Melaniju, na banketu su bili i njihova kći Tiffany Trump i njezin suprug Michael Boulos, dok su kralj Charles i kraljica Camilla bili domaćini ovog glamuroznog događaja.

Hull je privukla pažnju elegantnim izgledom. Na Instagramu je podijelila fotografiju u zlatnoj haljini s visokim ovratnikom, upotpunjenoj dijamantnim naušnicama i sofisticiranom frizurom. Ova dvadesetdevetogodišnjakinja iz Ketteringa, poznata po svojoj podršci Trumpu, nije skrivala svoje divljenje prema njemu, izjavivši prošle godine: "Volim Trumpa. Mislim da je briljantan. Sviđa mi se kako izravno govori što misli". Hull, koja se smatra budućom zvijezdom golfa još od svojih tinejdžerskih dana, ima impresivan niz uspjeha, uključujući sudjelovanje u Solheim Cupu 2023. i Curtis Cupu s 16 godina. S druge strane, Trumpova dugogodišnja povezanost s golfom, uključujući domaćinstvo LPGA turnira na svojim terenima, dodatno je učvrstila njegov utjecaj u svijetu sporta.

Među 160 uglednih gostiju bio je i golf legenda Sir Nick Faldo, šesterostruki pobjednik velikih turnira, u pratnji supruge Lindsay De Marco, koja je zablistala u bogato ukrašenoj haljini. Faldo, koji je 2009. proglašen vitezom za zasluge u golfu, dodao je dodatnu notu prestiža ovom događaju. Kralj Charles održao je srdačan govor, nazdravljajući „posebnoj vezi“ između Velike Britanije i SAD-a, ali i upozoravajući na „tiraniju koja ponovno prijeti Europi“, uz posebno spominjanje podrške Ukrajini. Trump, smješten između kralja Charlesa i princeze od Walesa, Kate, izgledao je zadovoljno dok je pozirao za fotografije s kraljevskom obitelji, uključujući princa i princezu od Walesa, vojvotkinju od Gloucestera i Sophie, vojvotkinju od Edinburgha, piše Daily Mail.