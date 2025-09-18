Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
MISTERIOZNA PLAVUŠA

Tko je ljepotica koja je plijenila pažnju na banketu u Windsoru? 'Volim Trumpa. Mislim da je briljantan'

Charley Hull
Foto: Reuters/PIXSELL
1/13
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
18.09.2025.
u 13:39

Charley Hull koja je bila na raskošnom državnom banketu povodom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu privukla je pozornost brojnih medija

Golferska zvijezda Charley Hull koja je bila na raskošnom državnom banketu povodom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu privukla je pozornost brojnih medija. Uz Trumpa i prvu damu Melaniju, na banketu su bili i njihova kći Tiffany Trump i njezin suprug Michael Boulos, dok su kralj Charles i kraljica Camilla bili domaćini ovog glamuroznog događaja.

Hull je privukla pažnju elegantnim izgledom. Na Instagramu je podijelila fotografiju u zlatnoj haljini s visokim ovratnikom, upotpunjenoj dijamantnim naušnicama i sofisticiranom frizurom. Ova dvadesetdevetogodišnjakinja iz Ketteringa, poznata po svojoj podršci Trumpu, nije skrivala svoje divljenje prema njemu, izjavivši prošle godine: "Volim Trumpa. Mislim da je briljantan. Sviđa mi se kako izravno govori što misli".  Hull, koja se smatra budućom zvijezdom golfa još od svojih tinejdžerskih dana, ima impresivan niz uspjeha, uključujući sudjelovanje u Solheim Cupu 2023. i Curtis Cupu s 16 godina. S druge strane, Trumpova dugogodišnja povezanost s golfom, uključujući domaćinstvo LPGA turnira na svojim terenima, dodatno je učvrstila njegov utjecaj u svijetu sporta. 

Među 160 uglednih gostiju bio je i golf legenda Sir Nick Faldo, šesterostruki pobjednik velikih turnira, u pratnji supruge Lindsay De Marco, koja je zablistala u bogato ukrašenoj haljini. Faldo, koji je 2009. proglašen vitezom za zasluge u golfu, dodao je dodatnu notu prestiža ovom događaju. Kralj Charles održao je srdačan govor, nazdravljajući „posebnoj vezi“ između Velike Britanije i SAD-a, ali i upozoravajući na „tiraniju koja ponovno prijeti Europi“, uz posebno spominjanje podrške Ukrajini. Trump, smješten između kralja Charlesa i princeze od Walesa, Kate, izgledao je zadovoljno dok je pozirao za fotografije s kraljevskom obitelji, uključujući princa i princezu od Walesa, vojvotkinju od Gloucestera i Sophie, vojvotkinju od Edinburgha, piše Daily Mail.

FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra
Charley Hull
1/130
Ključne riječi
Velika Britanija Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Video sadržaj
13
PROTUZRAČNA OBRANA

Skyranger protiv Shaheda: Ukrajina je dobila protuzračni sustav koji bi mogao zapečatiti sudbinu ruskih napada

Skyranger pripada istoj obitelji sustava protuzračne obrane kao i Skynex, od kojih je Ukrajina već dobila barem dva od Njemačke. Skynex, također proizveden od Rheinmetalla, modularni je sustav "umrežene protuzračne obrane" koji pruža "vrlo učinkovit slojeviti zaštitni štit od širokog spektra zračnih prijetnji" i služi kao "nužan odgovor protiv zasićenja i napada roja u budućnosti".

Učitaj još