Glavni urednik Nacionala u USKOK-u zbog Tolušićeve fotomontaže

Berislav Jelinić, glavni urednik Nacionala, u USKOK-u je dao iskaz o tome kako je tjednik došao do fotomontaže potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića.

Jelinić je odbio odati svoj izvor.

– Bio je to očekivani razgovor, predočeno mi je što ih interesira. Rekao sam im što sam mogao reći, tražili su me da im kažem naš izvor, ali ja to naravno nisam otkrio – rekao je Jelinić.

On je i ranije govorio da ne može otkriti tko mu je izvor.

– Izvor je donio fotografiju i rekao da je u strahu za svoj život zbog toga, da je osoba koja je njemu to predstavila kao nešto autentično rekla da je autentično, te i da se njemu tako čini. Zamolio je da pokušam provjeriti je li slika autentična. Rekao sam da kako god se okrene da se radi o prvorazrednoj medijskoj priči. Svaki scenarij vuče ogromne posljedice – rekao je Jelinić.