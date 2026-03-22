Glavni tajnik NATO-a zamolio Trumpa jednu stvar. 'Razumijem njegovu frustraciju, ali...'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u nedjelju je snažno podržao vojne poteze predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana te poručio da očekuje kako će se zemlje članice NATO-a ujediniti i pružiti mu potporu. 'Ono što znam jest da se uvijek ujedinimo', rekao je Rutte voditeljici Margaret Brennan u emisiji CBS-a.

Rutte je dosljedno iskazivao potporu Trumpu, iako su neke vodeće europske sile, ističući da je NATO zamišljen kao obrambeni savez, izrazile suzdržanost prema sudjelovanju u ratu protiv Irana. To uključuje i američke napore da se osigura sigurnost plovidbe na Hormuškom tjesnacu za naftne tankere, javlja Politico.

S druge strane, Trump je oštro kritizirao NATO. 'Bez SAD-a, NATO JE PAPIRNATI TIGAR! Nisu htjeli sudjelovati u borbi da se zaustavi nuklearni Iran', napisao je u petak na društvenoj mreži Truth Social. 'Sada kada je ta borba vojno DOBIVENA, uz vrlo mali rizik za njih, žale se na visoke cijene nafte koje moraju plaćati, ali ne žele pomoći u otvaranju Hormuškog tjesnaca, jednostavnog vojnog poteza koji je glavni razlog visokih cijena nafte. Tako im je lako to učiniti, uz tako mali rizik. KUKAVICE, i to ćemo ZAPAMTITI!' Rutte je, pritom izbjegavajući kritizirati europske čelnike, o Trumpu rekao: 'On to radi kako bi cijeli svijet bio siguran'.

Glavni tajnik je rekao novinarki da europskim državama treba određeno vrijeme da se usuglase jer nisu bile uključene u početno planiranje, kako bi se očuvao element iznenađenja američkih i izraelskih napada. 'Razumijem predsjednikovu frustraciju što to traje neko vrijeme, ali isto tako molim za razumijevanje jer su se države morale pripremiti bez prethodnih informacija', rekao je Rutte. Podržavajući aktualnu vojnu kampanju, Rutte je usporedio situaciju s Iranom s naporima međunarodne zajednice da spriječi Sjevernu Koreju u razvoju nuklearnog oružja. 'Vidjeli smo na primjeru Sjeverne Koreje da, ako predugo pregovaramo, možemo propustiti trenutak kada se to još može spriječiti, a Sjeverna Koreja sada ima nuklearne sposobnosti', rekao je, dodajući da bi Iran s nuklearnim oružjem predstavljao jasnu prijetnju Izraelu, Europi i stabilnosti svijeta.