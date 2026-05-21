Naš vatreni živio je u štali, skupljao boce u neimaštini, a sad se ženi! Njegova bolja polovica otkrila je detalje

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić uskoro će stati pred oltar sa svojom dugogodišnjom partnericom Nikolinom Perković. Da se veliko slavlje približava, Nikolina je dala naslutiti objavom na Instagramu, gdje je podijelila fotografije s djevojačke zabave. Vesela atmosfera, osmijesi i druženje s najbližim prijateljicama te članicama obitelji odmah su privukli pažnju njezinih pratitelja. Uz fotografije je objavila i emotivnu poruku: “Cure moje, hvala vam na danu punom emocija koji ću pamtiti cijeli život. I do, I do, I do, I do.” Podsjetimo, Martin i Nikolina zaručili su se u lipnju prošle godine, a lijepu vijest tada su podijelili na društvenim mrežama. “Zauvijek počinje sada”, napisala je Nikolina uz fotografije sa zaruka. Romantičan trenutak dogodio se u restoranu u Biogradu na Moru, nedaleko od mjesta u kojem je Martin odrastao.

Iako svoj privatni život uglavnom nastoje zadržati daleko od očiju javnosti, par povremeno podijeli zajedničke trenutke. Prvu zajedničku fotografiju objavili su u siječnju 2024., na Martinov 26. rođendan, čime su potvrdili ranija nagađanja o vezi. No, njihova ljubavna priča očito je počela i ranije, s obzirom na to da je Nikolina još 2023. godine bodrila hrvatsku reprezentaciju u Rotterdamu, tada odjevena u dres Luke Modrića.

Erlić je javnosti poznat ne samo po nogometnoj karijeri nego i po skromnosti koju često ističe kao važan dio svog karaktera. Mnogima je posebno simpatičan jer, unatoč profesionalnom uspjehu, i dalje rado pomaže obitelji u poljoprivredi. Rođen je u Tinju, malom mjestu između Biograda i Benkovca, a o svom odrastanju progovorio je i u jednoj iskrenoj ispovijesti za emisiju Roberta Knjaza. “Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka i skupljanja boca. Koliko danas samo Hrvata skuplja boce... Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe”, rekao je tada Erlić.