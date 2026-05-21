Guverner Vujčić bori se s teškom bolesti: 'Dosta je podmukla, sve je krenulo u dvadesetima'

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić (61), uskoro će započeti funkciju na svom novom poslu – bit će potpredsjednik Europske središnje banke. "Sada sam otprilike na dva tjedna i manje do odlaska na novu funkciju u Frankfurt. Dana 1.6. postajem potpredsjednik Europske središnje banke, tako da imam dva ureda sada koja već rade zajedno, u HNB-u i u Europskoj središnjoj banci. Ima dosta posla", rekao je Boris Vujčić za N1 i dodao da će raditi isti posao kao i proteklih 25-30 godina.

"Međutim, na drugoj razini, na razini Europske središnje banke koja je druga najveća, ja bih rekao, najznačajnija centralna banka na svijetu. U tom pogledu mijenja se scope tog posla. Ali sam posao nije ništa novo za mene. To je centralnobankarski posao koji sam radio i do sada", rekao je Vujčić.

Inače, malo je poznato da uskoro bivši guverner HNB-a boluje od rijetke bolesti. O tome je prije nekoliko godina govorio u emisiji "Zdravlje na kvadrat". "Dosta je podmukla ta Bechterewljeva bolest. Krene obično u ranim dvadesetima, i to je okoštavanje kralježnice, ali može ići i u prste i po drugim zglobovima. Ja sam imao sreću da mi je to stalo na donjem dijelu kičme, a s druge strane sam se i borio vježbanjem", kazao je.

Njegov posao iziskuje puno pozornosti i koncentracije, a često to izaziva i stres. Otkrio je kako se nosi s tim. "Nije svaki dan stres. Svaki dan je puno informacija koje čovjek mora proći na ovom poslu. Stalno mi vremena fali, ali kad dođe stres, ja imam tu prednost. Ne znam zašto, ali nisam sklon stresu." U razgovoru je tada kazao i kako se vidi za 20 godina.

''Iskreno govoreći, ne vidim se. Volio bih provoditi više vremena na moru, to sigurno. Volim more i volim plivati. Ja mislim da je najvažnije imati kvalitetan život. Dok god je kvalitetan, super!” kazao je Vujčić.