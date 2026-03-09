Naši Portali
UŽIVO
NAKON NAPADA

VIDEO Buknuli odvodi na ulicama Teherana: Šire se zastrašujuće snimke

Foto: Screenshot/X
1/20
Autor
Dora Taslak
09.03.2026.
u 11:57

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su izvele napade na skladišta goriva i energetske objekte u Teheranu

Nakon zračnih napada koji su ciljali glavne naftne objekte u iranskoj prijestolnici, ulični odvodi su eksplodirali i izbacivali vatru diljem Teherana, navodi NDTV. Izraelski zrakoplovi pogodili su nekoliko skladišta goriva, a ubrzo nakon napada pojavio se niz videozapisa koji prikazuju vatru koja izbija iz uličnih odvoda i šahtova. Snimke je na platformi X podijelila i Al Jazeera te istakla kako medicinski stručnjaci upozoravaju da otrovni dim i otpadne vode mogu povećati rizik od smrtonosnih bolesti, uključujući rak.

Ministarstvo nafte Irana potvrdilo je da je ciljano više naftnih skladišta u provincijama Teheran i Alborz. Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su izvele napade na skladišta goriva i energetske objekte u Teheranu, dodavši da su ih koristile iranske oružane snage. IDF je napad opisao kao "značajan udar“.

Izrael je ranije napao i zračnu luku Mehrabad, najprometniju iransku zračnu luku za domaće letove. Izrael je rekao da je ciljao zrakoplove parkirane na pisti jer je vjerovao da ih Iran koristi za prijevoz novca i oružja savezničkim terorističkim skupinama u regiji. Amir Saeid Iravani, iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima, rekao je da je u napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u Iranu ubijeno najmanje 1332 civila te kako su tisuće ozlijeđene.
Ključne riječi
napad na Iran rat na Bliskom istoku Teheran

