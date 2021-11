teška situacija

Glavna sestra KBC-a Split: Nama nije važno jesu li pacijenti cijepljeni ili nisu. Ovima vani kažem da se cijepe

Ne želim govoriti što mi osobno teško pada, niti što teško pada ostalim medicinskim sestrama. To je neka druga teška priča. Ali sigurno da ljudima teško pada da to što rade tu, da nije moralo doći do svega toga skupa, bar ne u tolikoj mjeri, poručila je