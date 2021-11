Zaiskrilo između Šprajca i Selak Raspudić oko COVID potvrda: Pogledajte prepirku u studiju

Nezavisna zastupnica s liste Mosta Marija Selak Raspudić gostovala je u emisiji RTL Direkta gdje je komentirala Mostovu referendumsku inicijativu o ukidanju COVID potvrda, ali i premijerove optužbe na račun stranke.

- Izrazito neozbiljno za jednog premijera koji bi trebao biti premijer svih građana RH. Kad imate jedan od najmasovnijih prosvjeda, umjesto da pokažete minimum dostojanstva i ozbiljnosti i pogledate što muči građane, da poslušate njihove argumente, deklarativno pokažete oblik suradnje, on sve na skupu koji su se našli, a to su različiti ljudi, marginalizira i vrijeđa na ovakav način. Ne bih rekla da nije mislio na sve građane, nisam čula da je išta pozitivno rekao o ikome tko se našao na tom prosvjedu i uvažio zahtjeve tolikog broja građana, ako se našlo 20, 30, 70 tisuća građana, da ih imate bar deset puta više doma koji dijele s njima mišljenje i nisu izašli na prosvjede. Ovo što je rekao nama, pa meni je, morat ću reći, smiješno. Spominje da se bojimo vatice, vrtićki humor, a sad mu mogu odgovoriti na istoj razini koju jedino razumije da se on jedino boje briselske mamice ili tatice, kazala je Selak Raspudić.

- U trenutku kad imate veliko nezadovoljstvo građana koje je opravdano da svi politički akteri izađu na ulicu i vide s čime s uočavaju njihovi građani i koji su problemi koji ih muče. Nismo svi Plenković koji staje zatvoren u kuli bjelokosnoj, ograđujemo Markov trg brinući se za vlastitu sudbinu i bježimo od naroda. Normalno je izaći na ulicu i vidjeti što se događa da biste kasnije mogli prepoznati političku situaciju u zemlji i u njoj govoriti. Ne vidim ništa sporno. Kada se radi o ovim konkretnim prosvjedima, nezadovoljstvo je puno šire, zazivali su jedinstvo cijepljenih i necijepljenih, ta podjela koja se nameće odgovara vladajućoj strukturi a riječ je o općem nezadovoljstvu radom Stožera, smatra.

Na tvrdnju jesmo li onda podijeljeni i po pitanju vozačkih dozvola i raznih stvari, te radi li se o podjeli kojom se nastoji spriječiti ugrožavanje zdravlja, Selak Raspudić je kazala:

- One koje misle drugačije dehumanizira. Ta podjela može biti opasna. Vidimo koliko je zapaljiva po broju nezadovoljnih ljudi koji su izašli na scenu.

- Ne govorimo o tome ima li netko ili nema vozačku. Onaj koji upravlja vozilom ili je izgradio ceste ih je izgradio na pogrešan i nesiguran način. Ceste ne valjaju. Nemamo elementarnu sigurnost u prometu, odnosi se to na one s vozačkom ili bez, odnosno necijepljenje ili cijepljene, nadodala je.

Smatra kako nam treba referendum da bismo spasili znanost.

- Neugodno mi je gledati Markotić i Capak, znanstvenike, da se moraju brukati s političkim istupima i političkim a ne epidemiološkim mjerama koje ne služe ničemu. Moramo odrediti smjer kojim naša država želi i može ići. Je li to smjer Austrije, za RH nije opcija jer si ekonomski ne možemo priuštiti. Ako je naš smjer liberalni moramo to priznati i snositi posljedice za to, a ne selektivno izdvajati određene skupine građana, recimo profesore, za njih uvoditi COVID potvrde, a ostatak građana ne podvoditi pod isti kriterij, kazala je.

Na pitanje jesu li oni u Mostu za oduzimanje jedinog alata državi, Selak Raspudić je kazala:

- Taj alat država nikada nije koristila niti ga sad koristi. Selektivno ga primjenjuje, politički na određene skupine građana čime neće spriječiti pandemiju ali će učiniti nešto drugo. Izazvat će zbunjenost i izazvati nepovjerenje građana i u Stožer i sve što se događa oko pandemije zbog čega ljudi neće poštovati osnovne epidemiološke mjere i brojke će i dalje rasti. Zašto profesor mora imati na fakultetu COVID potvrdu, a 30 studenata ne mora? Ovo je smijurija i politička odluka koja će izazvati revolt. Pitanje je koliko su COVID potvrde uspješne. Ono za što smo se zalagali i prvi javno istaknuli, da se na osjetljivim ustanovama trebaju svi testirati jer tu trebamo maksimalno spriječiti proboj virusa. Kada imamo radikalan rast brojki to mi se čini kao najrazumnija opcija. Što se tiče ostalih epidemioloških mjera, da bi ljudima bile prihvatljive one moraju biti dosljedne. 40 posto ljudi u RH se ne želi cijepiti. Imate opciju da ih dovedete u zemlji u kojoj cijepljenje nije obavezno, protudemokratski je vršiti indirektnu prisilu na njega bez da se preuzima odgovornost. Bilo kakav oblik prisile je protudemokratski, a nije poticaj ako netko dođe i kaže da se morao cijepiti jer ga poslodavac stišće. Problem je netko tko upravlja sustavom na pogrešan način. Ono što želite nametnuti kao retoriku je da smo epidemiološki neozbiljni. Imamo više od 10 tisuća mrtvi, Austrija nešto više od 11 tisuća mrtvih, duplo veći su od Hrvatske. Hoću vam objasniti, prije nego što smo imali cjepivo Hrvatska nije dobro upravljala krizom i zato imamo toliki broj umrli. Moramo sjesti i vidjeti koje si mjere možemo priuštit, a koje će biti epidemiološki dosljednije, smatra.

- Most je za testiranje. Obavezno cijepljenje, u trenutku kada znate da se 40 posto građana tome protivi, an ije to samo taj broj, veći je kada govorimo od djeci. Kada govorimo o cijepljenju treba dobar vladar i pogledati što građani govore. Za mene nije opcija dovesti ljude pred zid i streljati ih cjepivom. Može se učiniti nešto drugo. Nama je potpuna promjena paradigme potrebna da bismo se koliko-toliko izvukli iz situacije. Treba nam odgovornost. Ljudi se mogu samotestirati, izbjegavati veća okupljanja, ozbiljnije shvatiti situaciju. Ako prema građanima dođemo s jednim povjerenjem i ako imamo ozbiljnu vlast koja uvažava njihovu nesigurnost i zahtjeve može se postići drugačija razina razgovora, kazala je.

Selak Raspudić je komentirala i uzavrelu situaciju na prosvjedu i zašto je centar desnice preuzeo tu priču.

- Možda jedan od najvećih problema je što se u ovoj krizi ne čujemo nego smo se strpali u kućice. Netočno je da smo protiv ikakvih mjera. Situaciju smo shvatili ozbiljno. Suprug mi je bio na COVID odjelu, završio je na kisiku, bila sam sama doma zaražena s djetetom. Zadnja sam osoba koja treba docirati što se događa unutar bolnica. Nemamo epidemiološke mjere, parcijalno diskriminiramo ljude ovakvim tipom uvođenja COVID potvrda. U ovakvoj situaciji ljude treba testirati, na rizičnim mjestima sve. Ovo nije podjela na ljevicu ili desnicu. Ljevica spava, kazala je.

- Pola milijuna cjepiva smo donirali. Radila sam određene procjene jer smo 18 milijuna doza naručili pro rata, pola milijuna smo donirali. Milijardu kuna smo izgubili krivim procjenama. Mogli smo uložiti u testiranje, zaključila je.