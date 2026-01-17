Naši Portali
VOJNI UDAR OSTAJE OPCIJA

Iransku oporbu guši sukob monarhista i mudžahedina ljevičara

Autor
Hassan Haidar Diab
17.01.2026.
u 10:51

Trumpova retorika koja je u jednom trenutku sugerirala brze, snažne i odlučne udare, postupno se pomaknula prema porukama koje se mogu tumačiti kao pokušaj deeskalacije

Nakon što su napetosti na Bliskom istoku dosegnule vrhunac i regija bila stavljena u stanje visoke pripravnosti zbog mogućeg američkog napada na Iran, prevladavalo je gotovo jednoglasno uvjerenje da je vojna akcija neizbježna. U političkim, vojnim i diplomatskim krugovima govorilo se o gotovoj odluci, a tržišta i saveznici reagirali su kao da je rat već započeo. No taj se dojam iznenada promijenio. Signali eskalacije su se smirili, a zavladalo je stanje relativnog zatišja, potaknuto informacijama da je američki predsjednik Donald Trump, barem privremeno, zamrznuo planove o vojnoj intervenciji.

Ključne riječi
Reza Pahlavi Izrael Teheran Bliski istok Donald Trump Iran

