Iransku oporbu guši sukob monarhista i mudžahedina ljevičara

Nakon što su napetosti na Bliskom istoku dosegnule vrhunac i regija bila stavljena u stanje visoke pripravnosti zbog mogućeg američkog napada na Iran, prevladavalo je gotovo jednoglasno uvjerenje da je vojna akcija neizbježna. U političkim, vojnim i diplomatskim krugovima govorilo se o gotovoj odluci, a tržišta i saveznici reagirali su kao da je rat već započeo. No taj se dojam iznenada promijenio. Signali eskalacije su se smirili, a zavladalo je stanje relativnog zatišja, potaknuto informacijama da je američki predsjednik Donald Trump, barem privremeno, zamrznuo planove o vojnoj intervenciji.
