Genijalci uz pomoć robota i STEM vještina žele život učiniti lakšim

Kako izraditi predmete iz slavonske kulturne baštine od reciklirane bioplastike korištenjem 3D olovaka? Odgovor na to pitanje dat će vam ni manje ni više nego učenici osnovnih škola Brodsko-posavske županije, koje su o tome podučili studenti okupljeni u informatičku udrugu Inncro-IT. Riječ je o mladim genijalcima koji na inovativan način spajaju slavonsku tradiciju i baštinu s modernom tehnologijom i znanošću. U taj čudesni svijet budućnosti oni polako uvode i najmlađe, organizirajući za njih posebne radionice po školama i sajmovima.

3D đeram od bioplastike

Ovih dana učenici su uz njihovu pomoć izrađivali stari slavonski đeram s 3D olovkama uz korištenje recikliranih materijala i bioplastike dobivene iz prirodnog kukuruznog škroba. Osim što su naučila nešto novo o 3D tehnologiji, djeci je to bila izvrsna prilika da doznaju što je to uopće đeram i za što služi s obzirom na to da mnogi od njih to prije nisu znali.

– Nekad se radilo s glinom i rukama, danas se radi s 3D olovkama. Materijal ulazi u olovku pod određenom temperaturom, topi plastiku. Učenici prvo rade 2D modele na papirima i tek kasnije spajaju te modele u korisne cjeline. Znači, prvo izrade četiri stranice bunara pa ih spajaju. Oni su u ovom slučaju 3D printeri, jer sve ovo što oni sada rade rukama, to rade 3D printeri – pojašnjava predsjednik udruge Roko Lukenda.

GALERIJA Informatička radionica u organizaciji udruge Inncro-IT

Na nedavnom sajmu u Slavonskom Brodu upravo je štand udruge Inncro-IT proglašen najljepšim. Ondje su se predstavili s inovacijama iz područja robotike i STEM-a. Ujedno su organizirali kreativne STEM radionice za djecu, uvodeći ih na zabavan i edukativan način u svijet tehnologije 21. stoljeća. Kako kažu, s običnim pomagalima koja koriste u školi učenici ne bi mogli napraviti 3D objekt. Ovdje im je to vrlo jednostavno.

– Mi na ovaj način potičemo dječju kreativnost kroz nove načine primjene likovne kulture, jer učenicima su već dosadile škare i kolaž. Kroz ove nove kanale mogu na drugačiji način spoznati kulturu i ekologiju, koristeći pritom novu tehnologiju koji dosad možda nisu mogli koristiti – ističe Lukenda.

Predmeti nastali 3D printanjem mogu se koristiti kao privremena zamjena nekih dijelova u kućanstvima, kažu u udruzi. Nema puno ljudi koji znaju izrađivati predmete 3D tehnologijom, iako je zapravo vrlo jednostavno.

Udruga organizira radionice na kojima djecu uče programirati. Neke od tih radionica financira Europska unija, a sve su vrlo korisne za djecu. Pametnu kantu i meteostanicu u njihovim su radionicama uspjeli isprogramirati svi osnovnoškolci. Programiranje uređaja uz primjenu računalne i softverske platforme Arduino također je jedna od njihovih aktivnosti.

– To su vrlo korisne stvari za znanost. Primjerice, ja studiram strojarstvo, ali u udruzi se u slobodno vrijeme bavim programiranjem u Arduinu. Radi se o znanju koje vam može pomoći u vašem budućem zanimanju, ali korisno je i u svakodnevnom životu. Recimo, ako je netko dovoljno vješt u programiranju, može svoju kuću pretvoriti u pametan dom. Takve se stvari kod nas mogu vrlo lagano naučiti – kaže član udruge Tihomir Lukač.

Tehnika 21. stoljeća

Mladi genijalci iz Slavonskog Broda dosad su već osmislili niz inovacija, od pametnog plastenika za kontrolirani rast biljaka, meteorološke postaje i solarne ležaljke do pametne kante za smeće i broda koji skuplja otpad po površini vode. Područje njihova rada su STEM i IT, ekologija, obnovljivi izvori energije i makers kultura. Kod njih ćete naći i robotsku ruku koja razdvaja otpad, Teslinu zavojnicu, dron, gitaru s konzervom graha, banane koje sviraju, robote koji plešu i pričaju...

Njihove inovacije nisu namijenjene samo djeci, radi se o stvarima kojima se može baviti širok spektar ljudi. Iza sebe već imaju niz projekata provedenih u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i obrazovnim institucijama, ali i pregršt inovacija koje bi zasigurno mogle pomoći u zapošljavanju velikog broja ljudi. Plan im je vrlo ambiciozan – uz pomoć novih tehnologija život učiniti jednostavnijim, a svijet boljim.

– Naša je misija potaknuti inovacije i educirati ljude o modernim tehnologijama koje nam mogu olakšati svakodnevni život – zaključio je Lukač.