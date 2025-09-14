General Sopta zaustavio govor i izazvao oduševljenje: 'Pričekajmo da naši partneri završe molitvu'

Tijekom središnje svečanosti obilježavanja 30. obljetnice oslobađanja Jajca u sklopu vojne operacije „Maestral“, general Hrvatske vojske Stanko Sopta, poznat pod nadimkom Stari, prekinuo je svoje obraćanje te privremeno zaustavio cijeli protokol kako bi pričekao završetak ezana (poziva na molitvu) koji se čuo iz obližnje džamije, piše Dnevni avaz.

– Pričekat ćemo da molitvu izraze naši partneri – rekao je general Sopta, što je izazvalo snažan pljesak i odobravanje okupljenih.

Taj čin protumačen je kao snažna poruka međusobnog uvažavanja i poštovanja vjerskih običaja svih građana, bez obzira na njihovu pripadnost.

Operacija Maestral

Operacija Maestral, koja se odvijala od 8. do 17. rujna 1995. godine, bila je ključna za oslobađanje nekoliko gradova u zapadnoj Bosni, Šipova, Drvara i Jajca. U ovoj operaciji poginulo je 74 vojnika, dok je 226 ranjeno.

Snage Hrvatske vojske i Hrvatskoga vijeća obrane su nedugo nakon operacije Maestral započele i operaciju Južni potez tijekom koje su stigle na 20 kilometara od Banja Luke te prisilile srpske snage na okončanje rata, pregovore koji su okončani u Daytonu.