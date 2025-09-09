Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Jozo  Pavković
Autor
Jozo  Pavković

Što se događalo u BiH nakon Oluje: Hrvati protjerani iz RS-a, oslobođeno Jajce...

Pakovo selo: Tenk T-55, trajni spomen na Pakova?ku bitku koja se dogodila 20. rujna 1991.godine
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
09.09.2025. u 09:18

Operacija združenih hrvatskih snaga Južni potez, posljednja velika vojna operacija u Domovinskom ratu, predstavljala je za Hrvate u BiH ne samo vojni vrhunac već i srpsku kapitulaciju koja je rezultirala Daytonskim mirovnim sporazumom.

Ulazak Hrvatske vojske u Knin i oslobađanje tzv. Republike Srpske Krajine zasjenili su operacije i događaje koji su se zbivali nakon tog kolovoza 1995. Ratna vojna i civilna drama rasplamsala se tada na području Bosne i Hercegovine. Srbi su odmah nakon Oluje protjerali tisuće preostalih Hrvata iz njihovih domova u Republici Srpskoj, a u zaleđu Dinare pokrenuli su i vojnu protuofenzivu Vaganj '95. U noći 13. kolovoza 1995. prekinuli su i komunikaciju između Knina i Bosanskog Grahova. U toj je akciji HV privremeno izgubio dio položaja, a posebno je teško stradala 141. brigada HV-a.

Ključne riječi
armija bih HVO hv Južni potez operacija Maestral

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar papigagolog
papigagolog
09:42 09.09.2025.

Srbi su otišli sami iz Hrvatske, a Hrvati su protjerali iz BiH??? Pa, valjda su i oni otišli sami.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još