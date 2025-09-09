Što se događalo u BiH nakon Oluje: Hrvati protjerani iz RS-a, oslobođeno Jajce...

Ulazak Hrvatske vojske u Knin i oslobađanje tzv. Republike Srpske Krajine zasjenili su operacije i događaje koji su se zbivali nakon tog kolovoza 1995. Ratna vojna i civilna drama rasplamsala se tada na području Bosne i Hercegovine. Srbi su odmah nakon Oluje protjerali tisuće preostalih Hrvata iz njihovih domova u Republici Srpskoj, a u zaleđu Dinare pokrenuli su i vojnu protuofenzivu Vaganj '95. U noći 13. kolovoza 1995. prekinuli su i komunikaciju između Knina i Bosanskog Grahova. U toj je akciji HV privremeno izgubio dio položaja, a posebno je teško stradala 141. brigada HV-a.
Srbi su otišli sami iz Hrvatske, a Hrvati su protjerali iz BiH??? Pa, valjda su i oni otišli sami.