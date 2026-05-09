#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
NASLIJEDIO OSTOJIĆA

Ante Bilić izabran za novog predsjednika SDP-a SDŽ

Trogir: Konvencija SDP-a
09.05.2026.
u 15:50

Naglasio je da će mu prioritet biti rješavanja poteškoća u zdravstvu kako bi građani imali dostupnije usluge u zdravstvenim ustanovama

Ante Bilić, aktualni gradonačelnik Trogira, izabran je u subotu za novog predsjednika SDP-a Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) na Izbornoj konvenciji održanoj u Trogiru, a po izboru je izjavio da se neće baviti ideologijama iz prošlosti nego rješavanjem problema građana.  "Kao predsjednik županijskog SDP-a zauzet ću se za rješavanje konkretnih poteškoća s kojim se suočavaju građani i neću se baviti ideologijama iz prošlosti," rekao je Bilić za Hinu.

Naglasio je da će mu prioritet biti rješavanja poteškoća u zdravstvu kako bi građani imali dostupnije usluge u zdravstvenim ustanovama. Ocijenio je da školstvo nije dobro organizirano te će se zauzimati za njegovo poboljšanje. Po Bilićevim riječima, nužno je poboljšati javni prijevoz u Dalmatinskoj Zagori

"Želimo biti moderna europska regija koja će razvijati male start-upove, male obrte i malo poduzetništvo. Želimo imati sigurnost i stabilnost, da ne ovisimo o sezoni i o tome je li cijena nafte skočila deset dolara ili nije", rekao je novoizabrani predsjednik Splitsko-dalmatinskog SDP-a.

Ante Bilić na toj je dužnosti naslijedio Ranka Ostojića. Bilić je bio jedini kandidat za predsjednika splitsko-dalmatinskog SDP-a, nazočnih 120 izaslanika jednoglasno mu je dalo potporu. Za dopredsjednike SDP-a SDŽ izabrani su gradonačelnica Supetra Ivana Marković i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Zagreb: Policija na Trnjanskom nasipu uoči održavanja Trnjanskih krijesova
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Policijska vozila na nasipu, pale se Trnjanski kresovi, stigao Keleminec

Trnjanski kresovi tradicionalno se održavaju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a obnovljena je 2015. godine. Posljednjih godina oko nje se lome politička koplja. Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi na kojima su sudjelovali pojedini desni političari, među njima i Igor Peternel, koji je i ove godine među najglasnijim kritičarima manifestacije.

'eutanazija' svakoga kritičkog mišljenja u HDZ-u

Plenković kao mitsko biće s 19 ruku. Tvrditi da premijer odlučuje o svemu alibi je onima koji čuvaju svoju fotelju

Stranka se prilagodila volji šefa, koji se ispočetka u HDZ-u doživljavao kao "strano tijelo", netko tko ne pripada istinski HDZ-ovu svjetonazoru, iako je jasno da je HDZ-ov svjetonazor vrlo širok pojam. Jer, kako bi uopće bilo moguće pod zajednički svjetonazorski nazivnik svesti Franju Tuđmana, Jadranku Kosor i Tomislava Karamarka? No, koliko je HDZ zazirao od Plenkovića, toliko se i Plenković na početku bojao HDZ-a, svjestan nemalog broja nezadovoljnika u vlastitim redovima.

