'OGLEDALO VLASNIKA'

Jeziva scena u Podstrani, staford rastrgao pudlicu

Pixabay ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
09.05.2026.
u 15:42

Iz PU splitsko-dalmatinske su objasnili kako je vlasnica neoprezno psa držala na povodcu, te da se on u jednom trenutku otrgnuo i napao drugog psa

Američki stafordski terijer, bez brnjice i nadzora vlasnice, rastrgao je jednogodišnju pudlicu. Incident se dogodio u poslijepodnevnim satima na prepunoj šetnici u Podstrani, piše Slobodna Dalmacija. Staford, koji je bio držan na olabavljenom povodcu pokraj nogu vlasnice koja je sjedila na terasi kafića, mahnito je istrčao na šetnicu i napo je pudlicu. Desetak muškaraca pokušalo je zaustaviti psa, međutim neuspješno. Staford je pustio pudlicu, a jedan od muškaraca je odveo vlasnicu s njezinim teško ozlijeđenim ljubimcem veterinaru. Nažalost, pudlica nije preživjela napad. 

Iz PU splitsko-dalmatinske su objasnili kako je vlasnica neoprezno psa držala na povodcu, te da se on u jednom trenutku otrgnuo i napao drugog psa. Izjavili su kako je vlasnica prekršajno sankcionirana zbog počinjenja prekršaja iz članka 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. "S obzirom na vrstu psa, o događaju će biti obaviješten Veterinarski odjel u Državnom inspektoratu", rekli su iz policije.

Predsjednik Kluba sportskih pasa, Zoran Dadić istaknuo je četiri ključna problema ovog slučaja. Staford nije socijaliziran u odnosu na druge životinje, njegov ga vlasnik nije odgojio, pas nije imao brnjicu i nije bio čvrsto držan uzicom. Također je naglasio da je pas ogledalo vlasnika. Kaže kako ne postoji opasan i agresivan pas, već samo agresivan vlasnik.Dadić apelira na to da vlasnik prije nego što nabavi psa i sam mora proći edukaciju, koja će ga naučiti kako postupati s nekom pasminom, osobito ako se tretira kao opasna. A stafordi spadaju u tu skupinu.

Splitsko-dalmatinska policija napad psa američki staford

WA
wannabenovinari
16:08 09.05.2026.

Da su kazne u desecima tisuća eura, bahati vlasnici opasnih pasa bi dobro razmislili kako bi držali svoje ljubimce kad su s njima u javnim prostorima.

Avatar rubinet
rubinet
15:53 09.05.2026.

Strašno. Moglo je biti i dijete u blizini.

Zagreb: Policija na Trnjanskom nasipu uoči održavanja Trnjanskih krijesova
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Policijska vozila na nasipu, pale se Trnjanski kresovi, stigao Keleminec

Trnjanski kresovi tradicionalno se održavaju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a obnovljena je 2015. godine. Posljednjih godina oko nje se lome politička koplja. Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi na kojima su sudjelovali pojedini desni političari, među njima i Igor Peternel, koji je i ove godine među najglasnijim kritičarima manifestacije.

'eutanazija' svakoga kritičkog mišljenja u HDZ-u

Plenković kao mitsko biće s 19 ruku. Tvrditi da premijer odlučuje o svemu alibi je onima koji čuvaju svoju fotelju

Stranka se prilagodila volji šefa, koji se ispočetka u HDZ-u doživljavao kao "strano tijelo", netko tko ne pripada istinski HDZ-ovu svjetonazoru, iako je jasno da je HDZ-ov svjetonazor vrlo širok pojam. Jer, kako bi uopće bilo moguće pod zajednički svjetonazorski nazivnik svesti Franju Tuđmana, Jadranku Kosor i Tomislava Karamarka? No, koliko je HDZ zazirao od Plenkovića, toliko se i Plenković na početku bojao HDZ-a, svjestan nemalog broja nezadovoljnika u vlastitim redovima.

