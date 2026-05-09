Jeziva scena u Podstrani, staford rastrgao pudlicu

Američki stafordski terijer, bez brnjice i nadzora vlasnice, rastrgao je jednogodišnju pudlicu. Incident se dogodio u poslijepodnevnim satima na prepunoj šetnici u Podstrani, piše Slobodna Dalmacija. Staford, koji je bio držan na olabavljenom povodcu pokraj nogu vlasnice koja je sjedila na terasi kafića, mahnito je istrčao na šetnicu i napo je pudlicu. Desetak muškaraca pokušalo je zaustaviti psa, međutim neuspješno. Staford je pustio pudlicu, a jedan od muškaraca je odveo vlasnicu s njezinim teško ozlijeđenim ljubimcem veterinaru. Nažalost, pudlica nije preživjela napad.

Iz PU splitsko-dalmatinske su objasnili kako je vlasnica neoprezno psa držala na povodcu, te da se on u jednom trenutku otrgnuo i napao drugog psa. Izjavili su kako je vlasnica prekršajno sankcionirana zbog počinjenja prekršaja iz članka 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. "S obzirom na vrstu psa, o događaju će biti obaviješten Veterinarski odjel u Državnom inspektoratu", rekli su iz policije.

Predsjednik Kluba sportskih pasa, Zoran Dadić istaknuo je četiri ključna problema ovog slučaja. Staford nije socijaliziran u odnosu na druge životinje, njegov ga vlasnik nije odgojio, pas nije imao brnjicu i nije bio čvrsto držan uzicom. Također je naglasio da je pas ogledalo vlasnika. Kaže kako ne postoji opasan i agresivan pas, već samo agresivan vlasnik.Dadić apelira na to da vlasnik prije nego što nabavi psa i sam mora proći edukaciju, koja će ga naučiti kako postupati s nekom pasminom, osobito ako se tretira kao opasna. A stafordi spadaju u tu skupinu.