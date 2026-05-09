Pet osoba ozlijeđeno u teškoj nesreći u Dalmaciji, ova cesta je zatvorena za sav promet

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 13.10 sati na državnoj cesti D-1 na području Kukuzovca, gdje su se sudarila dva osobna automobila. Na mjesto nesreće odmah su upućeni djelatnici hitne medicinske pomoći i vatrogasci, a prema prvim informacijama ozlijeđeno je pet osoba. Zbog očevida i intervencije žurnih službi dionica ceste je zatvorena za sav promet, koji se preusmjerava obilazno preko industrijske zone. Policija će nakon očevida utvrditi okolnosti nesreće.