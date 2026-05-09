NA BLAGDAN SVETOG DUJE

FOTO Prepoznajete li ovog čovjeka? Policija ga povezuje s napadom na novinara Novosti

Foto: PU splitsko-dalmatinska
09.05.2026.
u 15:31

Novinar se pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu

Splitska policija objavila je fotografije muškarca za kojeg pretpostavljaju da raspolaže saznanjima o napadu na novinara. Napad se dogodio u Splitu, u četvrtak. "Ako građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr", javlja policija, dodajući da se može javiti i anonimno.

Policija je u petak objavila kako provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje, nakon što je u četvrtak na splitskoj Rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića. Incident se dogodio na blagdan Svetog Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da "piše za četničke Novosti" i "Slobodanku", uz spominjanje Tita i Jasenovca te psovke. Vuković se, prema pisanju medija, pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji.

Siniša Vuković surađuje s tjednikom Novosti od 2023. godine, ponajviše prateći teme iz kulture, a ranije je pisao i za Slobodnu Dalmaciju.

FM
fmica
15:52 09.05.2026.

aha, poznamo ga...

SI
Sinatra
15:42 09.05.2026.

Tko izda, piz...

RE
Realistic
15:56 09.05.2026.

Ako ga sretnem dobro ću ga počastiti

Zagreb: Policija na Trnjanskom nasipu uoči održavanja Trnjanskih krijesova
IZ MINUTE U MINUTU

FOTO Policijska vozila na nasipu, pale se Trnjanski kresovi, stigao Keleminec

Trnjanski kresovi tradicionalno se održavaju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a obnovljena je 2015. godine. Posljednjih godina oko nje se lome politička koplja. Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi na kojima su sudjelovali pojedini desni političari, među njima i Igor Peternel, koji je i ove godine među najglasnijim kritičarima manifestacije.

'eutanazija' svakoga kritičkog mišljenja u HDZ-u

Plenković kao mitsko biće s 19 ruku. Tvrditi da premijer odlučuje o svemu alibi je onima koji čuvaju svoju fotelju

Stranka se prilagodila volji šefa, koji se ispočetka u HDZ-u doživljavao kao "strano tijelo", netko tko ne pripada istinski HDZ-ovu svjetonazoru, iako je jasno da je HDZ-ov svjetonazor vrlo širok pojam. Jer, kako bi uopće bilo moguće pod zajednički svjetonazorski nazivnik svesti Franju Tuđmana, Jadranku Kosor i Tomislava Karamarka? No, koliko je HDZ zazirao od Plenkovića, toliko se i Plenković na početku bojao HDZ-a, svjestan nemalog broja nezadovoljnika u vlastitim redovima.

