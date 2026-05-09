FOTO Prepoznajete li ovog čovjeka? Policija ga povezuje s napadom na novinara Novosti

Splitska policija objavila je fotografije muškarca za kojeg pretpostavljaju da raspolaže saznanjima o napadu na novinara. Napad se dogodio u Splitu, u četvrtak. "Ako građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr", javlja policija, dodajući da se može javiti i anonimno.

Policija je u petak objavila kako provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje, nakon što je u četvrtak na splitskoj Rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića. Incident se dogodio na blagdan Svetog Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da "piše za četničke Novosti" i "Slobodanku", uz spominjanje Tita i Jasenovca te psovke. Vuković se, prema pisanju medija, pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji.

Siniša Vuković surađuje s tjednikom Novosti od 2023. godine, ponajviše prateći teme iz kulture, a ranije je pisao i za Slobodnu Dalmaciju.