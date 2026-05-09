Amerika je srušila poredak koji je stvorila pa velesile i regionalne sile testiraju granice moći, što vodi u sukobe

S Davorom Ivom Stierom, HDZ-ovim zastupnikom u Europskom parlamentu i bivšim ministrom vanjskih poslova u prvoj Vladi premijera Andreja Plenkovića, onoj koju je podržavala vladajuća većina koalicije HDZ-a i Mosta, razgovaramo o aktualnoj međunarodnoj situaciji te političkim prilikama u Hrvatskoj. Kako ocjenjujete geopolitičku situaciju u kojoj se danas nalaze Hrvatska, Europa i svijet? Stari poredak temeljen na pravilima više ne postoji. To je bio poredak globalizma, stvoren i vođen od Amerike te oblikovan idealističkom pretpostavkom da će cijeli svijet prihvatiti demokraciju, ljudska prava i tržišnu ekonomiju. To se nije dogodilo. Kina je profitirala od globalizacije, ali nije se demokratizirala. Postala je izazov američkom vodstvu i tražila je reviziju međunarodnih odnosa. Rusija je to iskoristila za svoje revizionističke aspiracije i brutalnu agresiju na Ukrajinu.