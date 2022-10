Rusija priprema 'Wagnerovu liniju' obrane koja bi trebala usporiti ofenzivu, Britanci otkrili detalje

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne informacije o ratu u Ukrajini.

"Čelnik Wagner Grupe Jevgenij Prigožin objavio je da njegov inženjerski tim gradi utvrđenu 'Wagnerovu liniju' obrane u oblasti Luhansk koja je pod ruskom okupacijom, te je objavio kartu koja prikazuje planirani opseg projekta. Prikazan je dio novoizgrađene protutenkovske obrane i sustava rovova jugoistočno od Kreminne u Luganskoj oblasti", navode.

