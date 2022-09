General bojnik Zdilar o preminulom vojniku: 'Nakon tjelovježbe osjećao se loše i zatražio je pomoć'

Pripadnik Oružanih snaga RH (43) preminuo u ambulanti Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" na Črnomercu u ponedjeljak, nakon što mu je pozlilo poslije rekreativnog trčanja. Pomoćnik načelnika Glavnog stožera za zdravstvo General bojnik Boris Zdilar iznio je na konferenciji za medije detalje o tragičnoj smrti vojnika.

"To se dogodilo pred kraj radnog vremena. Naš kolega je bio na tjelovježbi. U vojsci je propisano da se zbog tjelesne spremnosti izvodi tjelovježba, zbog ukupnog godišnjeg ocjenjivanja. On se nakon tjelovježbe osjećao loše i zatražio je pomoć, odveden je u ambulantu, sat vremena su ga pokušali reanimirati, no nažalost nije bilo pomoći", kazao je Zdilar, piše Dnevnik.hr.

Naveo je kako je preminuli 43-godišnjak pregledan prije par mjeseci.

"Mi imamo svake tri godine periodične preglede djelatnika i bio je potpuno zdrav bez ikakvih ograničenja. Ne možemo sada govoriti o uzroku smrti jer je tijelo na sudskoj medicini i nismo još dobili nalaz, ali klinička slika ukazuje na akutni infarkt miokarda ili tromboemboliju, emboliju pluća ili disekciju aorte", kazao je Zdilar.

Ustvrdio je kako se to nije vidjelo na prethodnom pregledu te je dodao da se na periodičkom pregledu radi EKG te da, ako se pokaže neka sumnja, ide se na sve druge pretrage. Objasnio je da se vojnik nije žalio ni na kakve poteškoće te da vježba nije bila naporna već je to bilo rekreativno trčanje.

"Za održavanje tjelesne spreme, oni trče koliko mogu. On je bio u kondiciji. Nagle se smrti tako događaju", kazao je Zdilar i dodao: "Mi uvijek radimo na preventivi kako bi ih zaštiti od ovakvih događaja".

