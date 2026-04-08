Nova platforma 'Nauči me za 5!' srednjoškolcima donosi tisuće videolekcija

U trenutku kada se većina maturanata hvata u koštac s najstresnijim dijelom školovanja – državnom maturom – rješenje za matematiku mnogima je doslovno nadohvat ruke. Umjesto skupih instrukcija i dugih večeri uz nerazumljive zadatke, sve više učenika okreće se digitalnim alatima koji znanje čine dostupnijim, bržim i, što je najvažnije, razumljivijim.

Učenje bez granica

Početkom listopada svim srednjoškolcima u Brodsko-posavskoj županiji predstavljena je platforma "Nauči me za 5!", jedinstveni internetski alat koji već sada mijenja način na koji učenici pristupaju učenju matematike. S više od 3000 videolekcija i preko 5000 detaljno riješenih zadataka, platforma nudi sustavnu pripremu za testove, ali i sigurnu podršku u svakodnevnom svladavanju gradiva. Dostupna je u svakom trenutku, na bilo kojem uređaju, i besplatna je za učenike s tog područja.

Ideja za platformu nastala je još prije više od desetljeća, inspirirana globalnim trendovima u online obrazovanju. Kako ističe Mladen Čuljat, jedan od autora projekta, cilj je bio stvoriti domaći alat koji će učenicima omogućiti jednostavno i učinkovito učenje. – Željeli smo napraviti platformu koja prati suvremene trendove i učenicima omogućava da iz udobnosti vlastitog doma ponavljaju gradivo i pripremaju se za ispite. Danas imamo tisuće videolekcija i zadataka koji prate školski program, a posebnu vrijednost daje pametni sustav koji svakom netočnom odgovoru odmah pridružuje objašnjenje – ističe Čuljat.

Upravo ta kombinacija teorije i prakse, uz kratke i fokusirane videosadržaje, pokazala se ključnom za održavanje koncentracije učenika. Dodatno, platforma je obogaćena i zadacima s prošlih državnih matura, što maturantima daje realan uvid u ono što ih očekuje. Profesorica matematike Ines Norac, koja je sudjelovala u izradi videolekcija, naglašava kako je ovakav pristup posebno važan za današnje generacije. – Današnji učenici žive u digitalnom okruženju i prirodno je da im se znanje približi na način koji im je blizak. Ova platforma omogućuje da vrijeme provedeno na mobitelima i računalima iskoriste za učenje. Osim toga, pruža priliku i onima koji si ne mogu priuštiti instrukcije – kaže Norac, dodajući kako matematika nije samo predmet nego i alat za razvoj logičkog razmišljanja.

Vrijednost platforme prepoznali su i sami učenici. Borna Vidmar, student u Münchenu i jedan od rijetkih koji je prošle godine riješio maturu iz matematike bez greške, ističe kako su digitalni alati postali neizostavan dio učenja. – Učenici se sve više oslanjaju na digitalne sadržaje jer su im često pristupačniji od klasičnih udžbenika. Postoje razni videozapisi na internetu, ali rijetko su ovako strukturirani. Upravo zato ova platforma ima veliku vrijednost jer omogućuje sustavno i besplatno učenje – naglašava Vidmar.

Sličnog je mišljenja i ravnateljica Gimnazije Matije Mesića, Lucija Brnić, koja ističe kako obrazovanje danas funkcionira u dva paralelna svijeta, stvarnom i digitalnom. – Digitalna tehnologija postala je sastavni dio obrazovanja. Ključno je naučiti kako je koristiti odgovorno i svrhovito. Upravo ovakve platforme pokazuju koliko tehnologija može biti korisna kada se usmjeri na razvoj znanja i vještina – kaže Brnić. Posebno naglašava važnost personalizacije jer učenici mogu učiti vlastitim tempom i u vrijeme koje im najviše odgovara, što je velika prednost u odnosu na klasične oblike nastave.

Prilika za sve učenike

Projekt je podržala i Brodsko-posavska županija, koja je svim srednjoškolcima omogućila besplatan pristup. Župan Danijel Marušić ističe kako je riječ o ulaganju koje donosi dugoročne rezultate. – Ova platforma nije samo alat za učenje nego i za provjeru znanja. Već ju je koristilo oko dvije tisuće učenika, što pokazuje koliko je potrebna. Na ovaj način ulažemo u ono najvažnije – znanje i budućnost naših mladih – poručuje Marušić.

Uza sve prednosti koje donosi, platforma "Nauči me za 5!" otvara i šire pitanje budućnosti obrazovanja, u kojem će digitalni alati imati sve važniju ulogu. Kombinacija klasične nastave i online sadržaja pokazuje se kao model koji učenicima daje veću sigurnost, ali i veću odgovornost za vlastito učenje. Upravo takav pristup potiče samostalnost, razvija radne navike i smanjuje stres uoči važnih ispita.

Dugoročno, ovakvi projekti mogu doprinijeti i smanjenju razlika među učenicima jer svima pružaju jednake uvjete za učenje, bez obzira na financijske mogućnosti. Ako je suditi po dosadašnjem interesu, jasno je da su učenici spremni prihvatiti ovakav način rada – a obrazovni sustav dobiva vrijedan alat koji može pratiti potrebe novih generacija. U vremenu u kojem su informacije dostupnije nego ikad prije ovakvi projekti pokazuju kako tehnologija može biti saveznik, a ne prepreka u obrazovanju. Mnogim učenicima matematika možda i dalje ostaje izazov, ali uz prave alate više nije nepremostiv.