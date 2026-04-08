Renata Rašović
Femicid nije nepredvidiv čin, već ishod nasilja koje se mora spriječiti

08.04.2026. u 09:11

Istina, Hrvatska je doista napravila znatan iskorak prepoznavanjem femicida, odnosno uvođenjem teškog ubojstva ženske osobe u svoje kazneno zakonodavstvo. No, stvarnost pokazuje kako to, nažalost, nije dovoljno za učinkovitu zaštitu žena i suzbijanje ovog oblika nasilja

Lampaši i svijeće ispred obiteljske kuće u Majskim Poljanama pokraj Gline podsjetnik su na stravičan zločin: smrt 51-godišnje žene koju je vatrenim oružjem usmrtio nevjenčani suprug. Javnosti je poznat tek broj njezinih godina te njezini inicijali, čime je postala tek mračan statistički podatak, još jedno mučno poglavlje o spirali nasilja nad ženama u Hrvatskoj.

A statistika je uistinu poražavajuća: u nas svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje, a u posljednja dva desetljeća umoreno je 130 žena. Po pravilu ih ubijaju muškarci. Svih 18 žrtava femicida prošle su godine ubile njima bliske osobe, a čak 12 od tih žena ubili su njihovi sadašnji ili bivši intimni partneri, što je više nego dvostruko u odnosu na godinu prije. Ove brojke zvone na uzbunu.

