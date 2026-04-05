OSOBA TJEDNA: ZLATKO MATEŠA

Ukradeno 30 milijuna eura, ali to nije razlog za ostavku!?

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Ivana Jakelić
05.04.2026.
u 19:13

Nakon što je hrvatski sport potresla najveća afera u njegovoj povijesti jer je Vedran Pavlek osumnjičen da je iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) tijekom 10 godina izvukao oko 30 milijuna eura, Zlatko Mateša 'pere ruke'

"Naravno da ne razmišljam o ostavci, ne znam na čemu bi se moja krivnja temeljila... Ne razmišljam o odlasku, to je samo želja pojedinaca iz određenih krugova, no želja im se neće ostvariti... Imamo 88 saveza i kamo bismo stigli kada bismo ih tako kontrolirali? To nije naša funkcija", rečenice su koje je izgovorio i ostao živ Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).

I to nakon što je hrvatski sport potresla najveća afera u njegovoj povijesti jer je Vedran Pavlek osumnjičen da je iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) tijekom 10 godina izvukao oko 30 milijuna eura. A da to nije vidio ni Mateša, koji je na čelu HOO-a od 2002., ni Vlada ni HSS... Nitko nije vidio i nitko nije kriv za način na koji se troši novac svih nas. No ako već smatra da ne treba dati ostavku zbog krađe 30 milijuna eura, možda bi je Mateša mogao dati zbog načina na koji se tretiraju olimpijci, o čemu je neki dan vrlo glasno progovorio Josip Glasnović, kojem njegov savez nije bio u stanju ni na vrijeme rezervirati sobu na natjecanju u Maroku!? 
SI
siskic
19:18 05.04.2026.

ovaj lik to komentira kao da je komarac preletio. milioni naroda hrvatske pokradeni, a on tako. ti i takvi samo što ne kažu, pa šta, zamrčeno neš ti. nije to neki novac i dajte ljudima mira. na njemu se vidi da se on čak i ljuti što ga se uopće pita za to.

IS
istokdole
23:59 05.04.2026.

Mateša je predsjednik HOO a 24 godine??? Jbte kak smo stari... No khm da, prvi je bio kad je trebalo pit i jest na Slemenu pa valjda nekaj zna...ja sam nek kužim kaj te žene vide u njemu, nema kakve nije imal, te ona crnkinja, te ona doktorica Mayer sad ova ucviljena udova svog profača s faksa, pa ranije tri zakonite greguriceva kćer, pa u mladosti se isto svašta našlo...ne kužim ne kužim....znam ženu s kojom je bio na faksu koja ga je ostavila jer ju je farbal, ne znam...

JU
JustinCase
23:40 05.04.2026.

Iz koje je on stranke potekao, samo pitam...

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

