Ukradeno 30 milijuna eura, ali to nije razlog za ostavku!?

"Naravno da ne razmišljam o ostavci, ne znam na čemu bi se moja krivnja temeljila... Ne razmišljam o odlasku, to je samo želja pojedinaca iz određenih krugova, no želja im se neće ostvariti... Imamo 88 saveza i kamo bismo stigli kada bismo ih tako kontrolirali? To nije naša funkcija", rečenice su koje je izgovorio i ostao živ Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO).

I to nakon što je hrvatski sport potresla najveća afera u njegovoj povijesti jer je Vedran Pavlek osumnjičen da je iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) tijekom 10 godina izvukao oko 30 milijuna eura. A da to nije vidio ni Mateša, koji je na čelu HOO-a od 2002., ni Vlada ni HSS... Nitko nije vidio i nitko nije kriv za način na koji se troši novac svih nas. No ako već smatra da ne treba dati ostavku zbog krađe 30 milijuna eura, možda bi je Mateša mogao dati zbog načina na koji se tretiraju olimpijci, o čemu je neki dan vrlo glasno progovorio Josip Glasnović, kojem njegov savez nije bio u stanju ni na vrijeme rezervirati sobu na natjecanju u Maroku!?