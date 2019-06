Gdje je nestao Mislav Kolakušić? Bio je veliko iznenađenje europskih izbora s jednim osvojenim mandatom, onda je mnoge iznenadio izjavom da će biti europarlamentarac tek koji dan jer će se kandidirati za predsjednika države, s time da želi biti i predsjednik Vlade istovremeno dok je i ministar pravosuđa te ministar policije.

I od tada tišina. Kolakušić i dalje ne odgovara na medijske pozive, ne istupa baš ni na društvenim mrežama koje su bile ključan alat koji ga je doveo do europskog mandata.

Ratovao s medijima

Na internetskoj stranici njegove udruge Antikorupcija posljednje vijesti datiraju još iz travnja, a na svojoj Facebook-stranici “Građani za Mislava Kolakušića” podijelio je tek nekoliko objava od izbora krajem svibnja. Većina ih se odnosi na kritiku javnih medija – pa obećava ukidanje HRT pristojbe i uvođenje poreza na šund – te Jutarnjeg lista i vlasnice Ane Hanžeković, očito još pod dojmom serije tekstova napisanih o njemu nakon njegove izjave da bi on u biti samostalno i istovremeno obnašao većinu funkcija.

– Zahvaljujući podršci građana, Mislav Kolakušić je ušao u najuži krug kandidata za novog predsjednika Republike Hrvatske. Glavni protukandidati, njihove vrijednosti, znanje i programi su poznati, hrvatski građani će potkraj godine još jednom odlučiti kamo žele usmjeriti Republiku Hrvatsku. Ne zaboravite, sve je u rukama nas, građana. Na izborima odlučujemo želimo li promjene, ili želimo da sve ostane isto – posljednji je status Kolakušića objavljen na Facebooku 13. lipnja uz fotografiju na kojoj stoji kako “hrvatski građani ne trebaju milostinju nego poštene zakone čiji cilj neće biti bogaćenje manjine i siromašenje većine”.

Kome biste dali glas u predsjedničkoj utrci? Kolinda Grabar-Kitarović 26,92% +

Zoran Milanović 22,83% +

Miroslav Škoro 16,91% +

Mislav Kolakušić 26,27% +

Ivan Pernar 5,70% +

Netko drugi 1,37% +

Od tada, znači već dva tjedna, Kolakušić nema novih objava iako je upravo Facebook izabrao kao glavno sredstvo komunikacije, kako sa svojim biračima, tako i s medijima. Kako je od njegove famozne objave kako će biti predsjednički kandidat, a onda i kandidat za premijera i dva ministra istovremeno prošlo mjesec dana, te su u međuvremenu službene kandidature za predsjednika države objavili Zoran Milanović i Miroslav Škoro, moglo se očekivati da će to komentirati. Ili se barem osvrnuti na Škorinu želju da poveća ovlasti predsjednika države koja će zasigurno obilježiti ovu predsjedničku kampanju.

Razišao se s partnerima

Kao što je Daliju Orešković već u kampanji napustio dio tek osnovane stranke, tako je i Kolakušić i prije kampanje ostao bez većine volontera iz stranke Slobodna Hrvatska s kojima je zajednički stvarao udrugu Antikorupcija te s kojima je vodio svoju službenu Facebook stranicu. Tako je negdašnji likvidator i supredsjednik Antikorupcije Damir Kristijan Rogina ispričao kako ih je Kolakušić iskoristio, odnosno njihove resurse, dok nije našao sponzora.

Ni danas nije potpuno jasno tko čini Kolakušićev tim, ostali kandidati s njegove liste za Europski parlament praktički ni nisu javno predstavljani, sve oglašavanje odnosilo se isključivo na njega, a on je poslije objašnjavao kako je to zato što građani jedino njega prepoznaju pa je tako mogao biti siguran da će željene poruke doći do publike.

U međuvremenu je objavio da želi obnašati sve funkcije, čime je dokazao opet da jedino on želi u svojoj političkoj priči biti u fokusu javnosti. Što možda i ne bi bio problem kad bi bio spreman raditi transparentno i odgovarati na upite medija.