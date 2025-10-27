Gaddafi, Pašinjan, Al-Assad: Kad vjetar promijeni smjer, Putin okreće leđa

Vladimir Putin ponovno je pokazao da u njegovu svijetu ne postoje trajni savezi, nego samo trajni interesi. Najnoviji je primjer prijam “novog predsjednika Sirije”, notornog terorista Ahmada al-Sharaa, u Kremlju – najteži je to udarac njegovu nekadašnjem najvjernijem savezniku Basharu al-Assadu. Ironično, upravo je Putin 2015. vojno intervenirao u Siriji kako bi spasio Al-Assadov režim od propasti. Ruske zračne snage, plaćenici Wagnerove skupine i vojni savjetnici odigrali su ključnu ulogu u preokretu tijeka sirijskog rata bombardirajući položaje pobunjenika i islamističkih skupina te omogućivši da Al-Assad preživi najkrvavije godine sukoba i ponovno uspostavi kontrolu nad većim dijelom zemlje. Zauzvrat, Al-Assad je Moskvi dao pristup strateškim lukama, vojno-obavještajnim bazama i otvorio vrata ruskog političkog utjecaja na Bliskom istoku. Sirija je postala ruska ulaznica za povratak na svjetsku geopolitičku scenu, simbol povratka moći nakon sovjetskog sloma.