Gaddafi, Pašinjan, Al-Assad: Kad vjetar promijeni smjer, Putin okreće leđa

Vladimir Putin ponovno je pokazao da u njegovu svijetu ne postoje trajni savezi, nego samo trajni interesi. Najnoviji je primjer prijam “novog predsjednika Sirije”, notornog terorista Ahmada al-Sharaa, u Kremlju – najteži je to udarac njegovu nekadašnjem najvjernijem savezniku Basharu al-Assadu. Ironično, upravo je Putin 2015. vojno intervenirao u Siriji kako bi spasio Al-Assadov režim od propasti. Ruske zračne snage, plaćenici Wagnerove skupine i vojni savjetnici odigrali su ključnu ulogu u preokretu tijeka sirijskog rata bombardirajući položaje pobunjenika i islamističkih skupina te omogućivši da Al-Assad preživi najkrvavije godine sukoba i ponovno uspostavi kontrolu nad većim dijelom zemlje. Zauzvrat, Al-Assad je Moskvi dao pristup strateškim lukama, vojno-obavještajnim bazama i otvorio vrata ruskog političkog utjecaja na Bliskom istoku. Sirija je postala ruska ulaznica za povratak na svjetsku geopolitičku scenu, simbol povratka moći nakon sovjetskog sloma.
Kremlj ne gradi prijateljstva, već odnose ovisnosti u kojima je svatko zamjenjiv. Danas Putin treba Siriju, ali više ne i Bashara Al-Assada, pa mu je dobar i terorist Al-Sharaa
