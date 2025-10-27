Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Hassan Haidar Diab
Autor
Hassan Haidar Diab

Gaddafi, Pašinjan, Al-Assad: Kad vjetar promijeni smjer, Putin okreće leđa

27.10.2025. u 21:55

Kremlj ne gradi prijateljstva, već odnose ovisnosti u kojima je svatko zamjenjiv. Danas Putin treba Siriju, ali više ne i Bashara Al-Assada, pa mu je dobar i terorist Al-Sharaa

Vladimir Putin ponovno je pokazao da u njegovu svijetu ne postoje trajni savezi, nego samo trajni interesi. Najnoviji je primjer prijam “novog predsjednika Sirije”, notornog terorista Ahmada al-Sharaa, u Kremlju – najteži je to udarac njegovu nekadašnjem najvjernijem savezniku Basharu al-Assadu. Ironično, upravo je Putin 2015. vojno intervenirao u Siriji kako bi spasio Al-Assadov režim od propasti. Ruske zračne snage, plaćenici Wagnerove skupine i vojni savjetnici odigrali su ključnu ulogu u preokretu tijeka sirijskog rata bombardirajući položaje pobunjenika i islamističkih skupina te omogućivši da Al-Assad preživi najkrvavije godine sukoba i ponovno uspostavi kontrolu nad većim dijelom zemlje. Zauzvrat, Al-Assad je Moskvi dao pristup strateškim lukama, vojno-obavještajnim bazama i otvorio vrata ruskog političkog utjecaja na Bliskom istoku. Sirija je postala ruska ulaznica za povratak na svjetsku geopolitičku scenu, simbol povratka moći nakon sovjetskog sloma.

Ključne riječi
Ahmed al-Sharaa Kremlj Bashar Al-Assad Vladimir Putin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja