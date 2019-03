Gabrijela Žalac nije ničim odskakala, ali zbog majke je bila predodređena za uspjeh

Američki san“ na hrvatski način. Ovako bi se, na najbolji mogući način, mogla opisati dosadašnja karijera ministrice za regionalni razvoj i EU fondove Gabrijele Žalac (40), koja je iz godine u godinu sve više napredovala i dobivala na važnosti.

Nakon što je diplomirala ekonomiju u Osijeku zaposlila se kao stručna suradnica za europske integracije u Uredu župana Vukovarsko-srijemske županije. S toga mjesta imenovana je na mjesto pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a onda i na mjesto direktorice Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije „Hrast“. Do rujna ne toliko poznata političarka i članica HDZ-a odjednom dolazi u središte hrvatske javnosti kada je na osobni prijedlog predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića imenovana na mjesto ministrice u Vladi RH. Uobičajena svakodnevica Žalac postao je život u Zagrebu, službena putovanja po Hrvatskoj i svijetu, sjednice Vlade, izjave za medije… A, onda je došao ožujak 2019. godine kada se taj san grubo rasplinuo te sve do sada što je uradila postaje upitno i s daljnjom neizvjesnom budućnosti.

Žalac je prvo 9. ožujka u vinkovačkom kvartu gdje živi automobilom udarila 10-godišnju djevojčicu koja je neoprezno pretrčavala cestu i koja je pri tome teško ozlijeđena. Tada se doznalo i kako joj je vozačka dozvola gotovo tri godine nevažeća. Plenković je, očekivano, čvrsto stao uz svoju ministricu, ali je to bio samo početak problema. Naime, sredinom prošloga tjedna otkrivena je afera Mercedes, a onda i prometna nesreća kume iz Požeško-slavonske županije za koju se doznalo tek kada su mediji o njoj počeli pisati. U međuvremenu, Žalac je rekla kako joj neki iz HDZ-a smještaju.

“Možda netko protiv nje lobira, sabotira, možda je Vlada, možda su Srbi, možda masoni”, stihovi su Vojka V. koje je izrekao tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirajući tvrdnje Žalac, a koji su, kako mnogi kažu, znakoviti i jasno govore da je Žalac u Vladi RH kao ministrica precrtana.

Kada se govori o Žalac, obični Vinkovčani kažu kako je riječ o običnoj ženi koja ni po čemu nije iskakala od ostalih, ali i da je jednostavno bila predodređena da ne ostane zauvijek radeći na nekom običnom radnom mjestu. Osnovni razlog takvim tvrdnjama vide u njezinoj majci Vinki Ivanković koja je poznata i kao zaposlenica Spačve, ali i višegodišnja direktorica Hrvatske poštanske banke u Vinkovcima. Ona je već nekoliko mandata šefica Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Vukovar. U isto vrijeme ona je vodila i nekoliko stečajnih postupaka gdje je kao najpoznatiji i onaj o kome se najviše govorilo i pisalo, ali i izazvalo niz reakcija, bio stečaj Županjske banke.

Riječ je o stečaju koji je trajao punih 16 godina. Započeo je 1991., a završio 2016. godine i to likvidacijom banke. Županjska banka imala je oko 320 zaposlenih, 25 poslovnih prostora, ali i niz tvrtki kćeri koje su se bavile raznim poslovima. Njezin stečaj donio je i nesagledive posljedice po Županju i županjsku Posavinu te direktno ili indirektno rezultirao time da oko tisuću ljudi ostane bez posla. Inače, Ivanković nije u kontinuitetu vodila taj stečaj, nego u nekoliko navrata i to s prekidima kako bi položila stručni ispit. Kako god, mjesečna nagrada za vođenje toga kompliciranog stečaja iznosila je 10.000 kuna tako da je samo na ime toga, tijekom 12 godina, Vinka Ivanković zaradila više od 1,4 milijuna kuna.

Probitačna Vinka

S aferom Mercedes postavlja se i pitanje potrebe kupnje tako skupocjenog vozila s obzirom na činjenicu da kao šefica Županijske komore Vukovar ima pravo na službeno vozilo koje koristi. U svome vlasništvu Ivankovići imaju još jedan stariji automobil, a na mamino ime vodi se i Peugeot 308 koji je Žalac vozila kada je imala prometnu nesreću. Kako god u ugovoru o najmu Mercedesa, koji se vodi na ime Vinke Ivanković, stoji da će do kraja siječnja sljedeće godine na ime njegova korištenja mjesečno plaćati 903 eura ili nekih 6700 kuna.

Osobe koje poznaju Vinku Ivanković kažu kako je ona uvijek bila probitačna i točno znala što želi. Da sve to ostvari, svakako da je pomogla i članska iskaznica HDZ-a u koji se uključila početkom 90-ih godina. Bio je to zapravo početak izgradnje obitelji Ivanković kao dijela vinkovačkog, istočnoslavonskog, ali i na neki način prepoznatljivog hrvatskog establišmenta.

– Svi mi poznamo obitelj Ivanković jer ipak su nam oni susjedi niz godina. Vinka se oduvijek postavljala malo iznad svih nas. Je li razlog tome što je ona bila direktorica ili nešto drugo, ne znam. Možda čak ona toga niti nije svjesna. Suprug je uvijek bio daleko pristupačniji, narodski čovjek koji je radio u željeznicama. Međutim, kao susjedi ne možemo reći ništa ružno o njima jer bismo lagali. Da se ne radi baš o običnoj obitelji, moglo se zaključiti po skupocjenim automobilima koji su se znali kod njih parkirati, kaže nam jedan od susjeda obitelji Ivanković koji ne krije kako ih sve više nerviraju brojni upiti novinara.

Vinkovčani s kojima smo razgovarali i koji poznaju obitelj Ivanković i Žalac kažu kako je majka Vinka uvijek bila ta koja je inspirirala i usmjeravala kćer Gabrijelu i na neki način bila joj „zvijezda vodilja“. Uostalom, Gabrijela Žalac je i diplomirala 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na temu „Stečaj Županjske banke“.

– Svi mi znamo da je mama ta koja vodila i usmjeravala današnju ministricu te joj otvarala brojna vrata. Ne vidim tu ništa spornoga jer to svi radimo za svoju djecu, samo netko može otvoriti puno tih vrata, netko malo, a netko bogami nijedna. Ne znam koliko je ministrica imala otvorenih vrata, ali svi vidimo da je brzo napredovala kao i da je iznimno brzo rastao njezin politički utjecaj – rekao nam je jedan vinkovački HDZ-ovac koji je želio ostati anoniman jer, kako je rekao, ne želi se u ovoj situaciji svrstavati niti uz niti protiv aktualne ministrice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U međuvremenu, Gabrijela Žalac udala se za Marija Žalca, vlasnika autoservisa Žaki. Mario Žalac ima prijavljenu godišnju plaću od 36.784 kuna. Kada smo ga nazvali, Mario Žalac rekao nam je samo kako oni nisu vlasnici spornoga Mercedesa, ali i da mu smeta penjanje novinara na ogradu kuće, fotografiranje i uznemiravanje koje trpe već danima. Rekao nam je u kratkom razgovoru i kako su im i djeca uznemirena i plaču.

– Kakva smo mi država kada je ovako nešto moguće? Gdje je tu pravo na našu privatnost i normalan život? Ovo nije normalno što se radi – rekao je Žalac.

Inače, u imovinskoj kartici stoji kako su supružnici Žalac vlasnici obiteljske kuće u Vinkovcima, stana u Zagrebu do kojeg su došli nasljedstvom i voćnjaka u Mrzoviću kraj Đakova. Imaju prijavljena i dva kredita i to jedan na iznos 90.000 eura iz 2012. godine, koji će vraćati 20 godina s ratom 584 eura mjesečno i drugi iz 2016. godine, koji mjesečno otplaćuju s 326 eura. Suprug se vodi i kao vlasnik Mercedesa iz 1995. godine koji je u međuvremenu prodan. Roditelji su i troje djece.

– Svjesna sam da sam kao javna osoba izložena javnosti, ali neću dopustiti nikome da mi napada obitelj, djecu, supruga, brata, roditelje. Moja majka godinama je naporno radila da bi se sada o njoj iznosile neistine i ničim što je radila nije zaslužila takvo što. Piše se o nama kao da smo kriminalci. Za sve što sam radila i radim imam dokaze. Sve što sam imala, imam ili ću imati unijet ću u imovinsku karticu – rekla je za Večernji list Žalac komentirajući sve s čime se suočava posljednjih dana.

Brzo napredovanje

Sada su se pojavili i detalji o nekim modnim detaljima koje Žalac svakodnevno koristi, poput stiliziranih šalova po kojima je prepoznatljiva i koje nosi vrlo često. Navodi se kako je riječ o dizajnerskim šalovima Louis Vuitton za koje nam je Žalac rekla kako to jesu ti šalovi, ali i kako točno zna gdje ih je i kada kupila, jedan u Beču, a drugi u Parizu, i to davno prije nego što je postala ministrica.

Govoreći o sebi, Žalac često ističe i da se u Županiji zaposlila kada HDZ nije bio na vlasti te da je od obične vježbenice napredovala do pročelnice, a onda i direktorice Razvojne agencije. Kruna dosadašnje karijere bilo je imenovanje za ministricu u Vladi RH.

Današnja saborska zastupnica HDZ-a Marijana Balić neko vrijeme radila je zajedno sa Žalac za koju i kao osobu i kao stručnjakinju ima samo riječi hvale.

– Iznimno je vrijedna, puna energije i ideja. Studiozna je i sve to daje i rezultate i na njezinu sadašnjem radnom mjestu. Iskreno, mislim kako je malo osoba koje su toliko posvećene poslu i rade ga s toliko žara. Osobno sam se uvjerila u to te me nije iznenadio izbor premijera kada ju je predložio za ministricu u svojoj Vladi – rekla je Balić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Međutim, na sav njezin dosadašnji rad kao i rezultate koje je ostvarivala kao pročelnica i direktorica, a sada i kao ministrica, u vinkovačkom SDP-u ne gledaju s odobravanjem. Predsjednik vinkovačke podružnice SDP-a Davor Benić kaže kako Žalac ni s čim što je radila nije zaslužila da bude ministrica jednog tako važnog ministarstva koje treba i može osigurati golem novac za razvoj Hrvatske. I on tvrdi kako je u cijeloj karijeri ministrice Žalac nad njezinom glavom, kao svojevrsni anđeo čuvar, majka Vinka Ivanković.

– To je javna tajna u Vinkovcima. Baš me interesira bi li, da mama nije bila to što jest i članica HDZ-a, Žalac postala pročelnica, a onda i direktorica. Dakle, sve je kristalno jasno i treba samo zbrojiti dva i dva. Isto tako i sve ovo što joj se sada događa rezultat je toga jer je do puno toga došla previše lako i brzo – kaže Benić koji nema ni dobro mišljenje o rezultatima koje je Žalac ostvarivala kao pročelnica i direktorica.

Podsjeća na godinu, kada je bio županijski vijećnik, a kada je Županija uplaćivala po 2 milijuna kuna kako bi se zaposlenima mogle isplatiti plaće. U isto vrijeme, kako kaže, Hrast je imao prihode od oko 450.000 kuna.

– Vukovarsko-srijemska županija i sama Razvojna agencija Hrast već je godinama poligon za uhljebljivanje, što se i danas radi. Toliko se hvali nekim rezultatima koji nisu ni po čemu posebni. Trebalo se i moralo učiniti puno više, a zašto nije, treba pitati župana i vrh HDZ-a. Iskreno, ne vidim nikakve konkretne rezultate agencije, niti kada je Žalac ga vodila niti danas. Gdje su svi ti projekti ako se izuzmu staze i klupice? Kažem sve to jer ne vidim razloga zašto ju je Plenković uzeo za ministricu jer zbog rezultata rada sigurno nije jer rezultata ni nema. Ako pak bude morala otići, dobro je što se taj odlazak baš i neće ništa posebno primijetiti – rekao je Benić.

