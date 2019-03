'Ne vidim podmetanja, o tome stranačka tijela nisu razgovarala'

Ne vidim nikoga tko bi podmetao bilo kome. Tko je koga prepoznao u nečemu ne mogu komentirati niti znam što o tome. O ovome koliko mi je poznato stranačka tijela nisu razgovarala. O svemu treba razgovarati sa ministricom. Ipak, HDZ-u ne može naštetiti išta o čemu se razgovara i traže rješenja. Uostalom, HDZ je i danas jači od svih političkih suparnika zajedno - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom svoje današnje posjete Vukovaru.

Kazao je i kako postoje pomaci u rezultatima kada je riječ o istragama za ratne zločine i to ne samo u Vukovaru nego i u cijeloj Hrvatskoj. Istakao je i kako se dio Radne skupine Ravnateljstva policije, a koja se bavi istragama ratnih zločina, prije nekih tjedan dana preselio u Policijsku postaju Vukovar.

- Mislim da to dovoljno govori o ozbiljnosti i odlučnosti MUP-a da ovom pitanju posveti dužnu pažnju i da ga nakon dugo godina stavi kao prioritetno pitanje - kazao je Božinović.

Za slučaj objavljivanja video snimke sa nogometne utakmice, na kojoj se vide srednjoškolci koji sjede za vrijeme intoniranja hrvatske državne himne, a koja je objavljena na službenom gradskom portalu Grada Vukovara Božinović je rekao kako je ona i dalje plod istrage DORH-a i da samim tim o tome ne može govoriti.

- Ukoliko DORH nešto istražuje onda je to predmet koji je u njihovoj nadležnosti o kojem ja niti znam, niti smijem, niti mogu znati išta - kazao je Božinović.

Na upit novinara komentirao je i izjavu predsjednika Austrijske biskupske konferencije bečkog nadbiskupa kardinala Christopha Schoenborna koji je danas izjavio kako austrijska strana u ovom trenutku u Bleiburgu vidi samo "fašističko okupljanje".

- To što u ovom trenutku nema pomaka, ne znači i da ih neće biti. NIsam čuo tu izjavu, ali ukoliko je to točno, sigurno je da je to potpuno neprihvatljivo i siguran sam da će naše institucije, prije svega Ministarstvo vanjskih poslova, reagirati kao što već i reagirali kada su pojasnili što za hrvatski narod znači tragedija na Bleiburgu - rekao je Božinović koji je u Vukovaru sa gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom potpisao Sporazum o sufinanciranju uređenja i prenamjene nekretnine u Vukovaru.

Prema tome Sporazumu stambena zgrada u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselja, poznata i kao internat i koja nije u potpunosti useljenja, biti će prenamijenjena za potrebe policije. Naime, u tu zgradu će se do ljeta preseliti Interventna postrojba PU Vukovarsko-srijemske. Biti će potrebno i sanirati i urediti zgradu u čemu će Grad Vukovar sudjelovati sa 60 posto troškova. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 6,5 milijuna kuna.

- Na ovaj način prošle godine osigurali smo i uredili 25 objekata za potrebe policije, a ove godine riješiti ćemo još 50 objekata. U godinu dana napravili smo više na unaprjeđenju rada policije nego niz desetljeća prije - rekao je Božinović.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je kako se radi o velikoj stvari za Vukovar koji je administrativno i upravno središte Vukovarsko-srijemske županije.

- Sa dolaskom Interventne postrojbe policije Vukovar dobiva sposobnost koju nije imao, a treba imati kao sjedište županije. Ovo je nešto što od 1991. do danas nismo uspjeli ostvariti. Potpisani Sporazum je na korist svih građana jer će on značiti i pojačanu sigurnost ali i dodatan broj radnih mjesta - rekao je Penava.

Video: Gabrijela Žalac o Mercedesu