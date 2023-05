Fuchs: Detektori metala u školama nemaju smisla, cjelodnevna nastava može pomoći

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs odgovarao je na pitanja novinara prije sjednice Vlade. Kazao je kako nema smisla u svaku školu stavljati detektore metala jer bi ulazak u škole koje imaju veliki broj učenika trajao predugo. Nije siguran koliko bi pomogli i zaštitari. - U Srbiji je zaštitar bio prvi koji je stradao - rekao je Fuchs.

- Sve škole u cijeloj RH nisu iste, imamo razlike od škola do škola. Gdje se nalaze... Ja sam i dalje uvjerenja da su naše škole sigurne, pojedini ekscesi koji se dese, nisu završili ovakvom tragedijom. To je sustav od pola milijuna učenika, 1550 škola, situacija je kod nas dobra - rekao je ministar.

Imaju li sve škole psihologe, upitali su ga novinari. - Nemaju sve škole psihologe, nema ih dovoljno, odmah nakon covida krenuli smo s rang listom škola koje trebaju psihologe, imamo neke prioritete - kazao je i dodao kako je u šest mjeseci zaposleno 100 novih psihologa, ali da je problem što ih nema na tržištu rada.

- Psiholozi su ti koji trebaju u pravom trenutku raditi s djecom - rekao je ministar te dodao kako bi cjelodnevna nastava pomogla da se bolje uoče devijantna ponašanja djece.

- Ne bi se dogodilo to da profesori puštaju stvar da neke stvari idu lakšim tijekom žaleći se pritom na pritisak roditelja - To nije dobro za dobrobit djece. Roditelji ne mogu linijom manjeg otpora sve svaljivati na škole. Imamo dovoljno škola koje su se prijavile za cjelodnevnu školu, mislim da će to pomoći prevenciji - rekao je ministar.