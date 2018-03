Objavljene eksplicitne fotografije Franje Lucića: 'Ovo je strašno, nemam ljubavnicu!'

Eksplicitne fotografije saborskog zastupnika HDZ-a Franje Lucića i nepoznate mlađe žene danas je prvi objavio portal Net.hr. Njihovi izvori tvrde da je Lucić fotografije tijekom godina razmjenjivao s neimenovanom ljubavnicom. Lucić je inače u višegodišnjem braku i slovi za obiteljskog čovjeka i vjernika te pripadnika tradicionalne struje HDZ-a.

Portal nam je ustupio fotografije, na kojima se između ostalog može vidjeti Lucić kako se u gaćama snima u luksuznom hotelu.

Lucića nismo uspjeli dobiti za komentar, a za Jutarnji je rekao da fotografije ne odgovaraju istini, da je riječ o montaži, da nema ljubavnicu te da mu sve netko namješta.

- Ovo je strašno, ovo je strašno, ovo je strašno - komentirao je Lucić.

Foto: net.hr

- Ovo je krajnje... Ma, ne znam što reći osim da je riječ o potpunoj katastrofi. Netko je napravio čistu montažu, jer ja nemam nikakve veze s time. Ne znam uopće odakle to, jer to sa mnom nema nikakve veze, a ne znam ni tko to meni želi napraviti takvu štetu. Doista to ne razumijem. Ovo nema veze s istinom. Riječ je o krvoločnoj hajci na mene. Sad sam čuo za to i vidio. To je strašno što se radi. Da netko može ovako nešto učiniti i stajati iza toga, ja stvarno ne mogu shvatiti - rekao je Lucić, poručujući da je šokiran i da će sigurno morati poduzeti neke pravne radnje da zaštiti obitelj i sebe.

Protiv Lucića je inače lani pokrenuta istraga zbog sumnje u pokušaj podmićivanja novinara Drage Hedla.

