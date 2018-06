Francuska poručila da neće slušati lekcije Rima o imigraciji

Francuska ministrica za europske poslove Nathalie Loiseau rekla je u ponedjeljak da međunarodni zakon obvezuje Italiju da pusti spasilački brod s migrantima Lifeline u talijansku luku te da Rim nije u poziciji govoriti Parizu kako da se ponaša.

Brod Lifeline s više od 230 migranata zaglavio je u međunarodnim vodama u Sredozemnom moru, a to je drugi spasilački brod proteklih tjedana koji pokazuje duboke podjele u Europi o tome kako bi trebalo podijeliti teret izbjeglica i ekonomskih migranata. Sukob je nastavljen nakon što europski čelnici u nedjelju nisu uspjeli pronaći rješenje za migrantsku krizu koja je oslabila europsko jedinstvo, pojačala podjele u njemačkoj koalicijskoj vladi i potkopala schengensko područje putovanja bez viza.

Uoči nedjeljnog mini-summita, Rim je optužio Emmanuela Macrona za "aroganciju", a ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini zatražio je od francuskog predsjednika da pokaže malo "velikodušnosti" u svojoj imigracijskoj politici.

"Francusku velikodušnost nitko ne može dovesti u pitanje i nije na gospodinu Salviniju, koji je zatvorio svoje luke (za migrante) ... da daje lekcije Francuskoj", rekla je Loiseau za televiziju France 2.

Dodala je da Europa mora više učiniti da pomogne članicama EU-a poput Italije i Grčke, kamo prvo dolaze kad stignu na europsko tlo migranti iz Afrike i s Bliskog istoka koji bježe pred ratom, progonom i siromaštvom. Ministrica je istaknula da je međunarodni zakon jasan u pogledu toga tko bi trebao primiti Lifeline: " Vi uplovljavate u najbližu luku. Najbliža luka je u južnoj Italiji. To ne odgovara svima, no to je međunarodni zakon".

Očekuje se da će europski vođe na summitu 28. i 29. lipnja odobriti daljnje jačanje svojih vanjskih granica i davanje većih svota novca kako bi strane zemlje sprečavale migrante da ispovljavanju prema Europi. Međutim nema znakova o bilo kakvom dogovoru o tome kako podijeliti teret izbjeglica. Komentari francuske ministrice upućuju na stupanj do kojega su odnosi između Macronove vlade naklonjene europskom jedinstvu i Rima s novom protusistemskom vladom zapeli na pitanju imigracije.

Ponavljajući Macronove izjave tijekom vikenda, Loiseau je rekla da Europa nije doživjela migracijsku krizu poput one 2015. te da je sadašnji zastoj politički izazvan.

"Ovdje se radi o krizi u politikama, jer europski populisti, članovi koalicijskih vlada ili čelnici vlada, koriste imigraciju da otežaju život EU-u jer mrze EU", rekla je Loiseau.