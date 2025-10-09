Francuska heroina suda: Gisele Pelicot ponovno pobijedila svog zlostavljača

Francuski sud u četvrtak je odbacio žalbu muškarca koji je prošle godine proglašen krivim za teško silovanje Gisele Pelicot i povećao mu zatvorsku kaznu za godinu dana, na 10 godina. Odvjetnica Husamettina Dogana, bivšeg građevinskog radnika, nije odgovorila na zahtjev za komentar o neuspješnoj žalbi koju je podnio njen klijent.

Pelicot je ovog tjedna ponovno stigla na sud, ovaj put kako bi se suočila s jedinim muškarcem koji je uložio žalbu na osuđujuću presudu, od njih 51 koji su proglašeni krivima. Suprug žrtve, Dominique Pelicot, drogirao ju je tijekom gotovo deset godina i pozivao desetke muškaraca putem interneta da je siluju dok je bila u besvjesnom stanju.

Gisele Pelicot (72) profilirala se u istaknutu figuru feminizma u Francuskoj i šire javnim svjedočenjem protiv osumnjičenih zlostavljača na sudu. Potez je to zbog kojeg suđenje nije ostao samo pojedinačni slučaj već je postao simbol širenja svijesti o rasprostranjenosti seksualnog nasilja.