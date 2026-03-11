Probudi se Crkvo! Pogledajte moćnu rap poetiku župnika s Voltina Željka Lovrića

„Ispovijed s asfalta“ nova je pjesma župnika župe sv. Leopolda Mandića Željka Lovrića, omiljenog asketskog svećenika koji je vrlo agilan u duhovnim i kulturnim sadržajima, pa njegova crkva i župni ured već godinama predstavljaju središte kulturnog i društvenog života na Voltinu.

„Ispovijed s asfalta“, koja je odmah nakon objave na Youtubeu pogledana nekoliko tisuća puta, snažan je spoken-word zapis s elementima rap poetike koji spaja duhovnu poruku i društvenu kritiku. Pjesma je oblikovana kao osobna ispovijed iz perspektive čovjeka koji govori iz iskustva „asfalta“, odnosno stvarnoga života. U tekstu se izmjenjuju motivi osobne borbe, istine i moralne odgovornosti u vremenu koje autor vidi kao obilježeno relativizmom i lažima.

Središnju poruku nosi stih: „Probudi se Crkvo, zar ne vidiš plamen? Svijet gori u laži, a mi vičemo amen“, kojim Lovrić poziva na duhovnu budnost i hrabrije svjedočenje vjere. Pjesma istodobno upućuje i na potrebu da Crkva bude snažniji moralni orijentir u društvu. To dodatno naglašava stih „Budimo svjetionik, a ne samo zid“, koji sugerira da kršćanska zajednica treba biti znak nade i smjera, a ne zatvorena struktura. Lovrić u pjesmi tako spaja kritiku pasivnosti s pozivom na autentičnost i djelatnu vjeru.

U glazbenom smislu skladba je minimalistički oblikovana, u pozadini se čuje spor, ambijentalni ritam i tamnija harmonijska podloga koja stvara atmosferu urbane introspekcije, ostavljajući prostor tekstu i njegovoj snažnoj poruci. Spot prati vlč. Lovrića kako, s kapuljačom na glavi i u društvu svog psa Dantea, hoda mračnim ulicama grada. Ta noćna urbana scenografija dodatno naglašava atmosferu pjesme i simboliku „asfalta“ kao mjesta na kojem se susreću stvarni život, borbe i pitanja savjesti.

Vlč. Lovrić objasnio je kako je pjesmu snimio potaknut nedavnom Papinom porukom rimskim svećenicima, u kojoj ih potiče da hrabro traže nove načine evangelizacije i približavanja evanđeoske poruke suvremenom čovjeku.