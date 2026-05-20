OPTUŽBA ZA ZLOČINE

Izraelski ministar na nalog Međunarodnog kaznenog suda odgovorio deložacijom beduinskog sela

VL
Autor
Hina
20.05.2026.
u 16:54

Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje izraelskog ministra financija Bezalela Smotricha

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich naredio je u utorak deložaciju beduinskog sela Khan al-Ahmar, smještenog u strateški važnom dijelu okupirane Zapadne obale. Smotrich je novinarima rekao da reagira na izvješća da je Međunarodni kazneni sud (ICC) u Haagu zatražio nalog za njegovo uhićenje. Zasad od suda nije bilo potvrde za to. Beduinsko naselje nalazi se istočno od Jeruzalema u području E1, koje dijeli Zapadnu obalu na sjevernu i južnu polovicu. Dio je palestinske enklave koja je većinom pod izraelskom okupacijom.

Što se tiče izvješća o mogućem nalogu Međunarodnog kaznenog suda (ICC) za njegovo uhićenje, Smotrich je novinarima rekao da Izrael “neće prihvatiti licemjerne odluke pristranih institucija koje se uvijek iznova protive Državi Izrael” i njenim “biblijskim, povijesnim i zakonskim pravima”. Smotrich je optužio Palestinsku samoupravu da je iza kulisa lobirala za naloge za uhićenje vodećih izraelskih političara. Govorio je o “objavi rata” Palestinske samouprave, što bi moglo imati posljedice. Tijekom Šestodnevnog rata 1967. godine, Izrael je osvojio Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem. Danas tamo živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među tri milijuna Palestinaca. Palestinci tvrde da su ti teritoriji njihova država, s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.

Prema pravilima ICC-a, nalozi za uhićenje drže se pod pečatom osim ako ne postoji sudski nalog za njihovo objavljivanje. Godine 2024. sud je izdao naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. 

Ključne riječi
međunarodni kazneni sud Zapadna obala Bezalel Smotrich Izrael

Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
17:03 20.05.2026.

Sotone

