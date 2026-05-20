Učenici osmislili sustav glasovne navigacije po Zagrebu za slijepe i slabovidne osobe

Više od 1500 djece, roditelja, nastavnika i zaljubljenika u tehnologiju okupilo se prošloga vikenda u zagrebačkom kampusu Infobipa Alpha Centauri na šestom izdanju Innovation Daya, završnom događanju projekta Škola budućnosti, koji organizira Stemi. Mnogo se razgovaralo o tehnologiji, robotima i umjetnoj inteligenciji, a ovogodišnje izdanje pokazalo je da tehnologija djeci danas sve više služi kao alat za rješavanje stvarnih problema, pomaganje zajednici i povezivanje ljudi.

Projekti škola

Upravo je to bio i glavni motiv ovogodišnje sezone projekta u sklopu kojega su učenici iz cijele Hrvatske razvijali vlastite STEM projekte, kombinirajući programiranje, elektroniku, umjetnu inteligenciju i kreativnost s temama mentalnog zdravlja, pristupačnosti i društvene uključenosti.

– Naglasak ovogodišnje sezone projekta bio je na ideji da napredak društva nije samo stvar tehnologije, nego i ljudskosti. O koliko je važnim temama riječ, govori i podatak da je gotovo 40 posto svih završnih projekata ove sezone nastalo upravo iz tih društvenih i životnih tema – poručuju organizatori događaja na kojemu su središnji dio događanja bile prezentacije 12 najboljih školskih timova, a koji su na glavnoj pozornici predstavili projekte razvijane tijekom školske godine. Među njima posebno se istaknuo tim Elektrotehničke škole Zagreb, koji je razvio aplikaciju "Putem po Zagrebu", namijenjenu slijepim i slabovidnim osobama. Učenici su osmislili sustav glasovne navigacije na hrvatskom jeziku te bazu verificiranih prepreka u gradu kako bi svakodnevno kretanje bilo sigurnije i jednostavnije.

Jednako snažan dojam ostavio je i projekt "Korak zajedno" učenika iz Gimnazije Bjelovar. Učenici su istraživanje mentalnog zdravlja vršnjaka preselili u stvarni život pa su organizirali noć u školi za više od stotinu učenika i profesora, volontirali su u vrtiću te su na bjelovarskom korzu s građanima igrali društvene igre kako bi istražili koliko zajedničke aktivnosti i druženje utječu na osjećaj povezanosti i psihološku dobrobit mladih.

Da dob nije prepreka ozbiljnim tehnološkim projektima, pokazali su i učenici Osnovne škole Milana Langa. Njihova retro svemirska igra "Meteor Shooter" uključuje pak ručno crtane pixel-art grafike, višejezično sučelje pa čak i vlastiti emulator za testiranje koda.

A nakon što su predstavljene inovativne ideje, učenici su imali prilike istražiti brojne tehnološke novotarije. Dok su jedni isprobavali simulatore leta i Formule 1, drugi su sastavljali dronove, učili lemiti ili istraživali kako funkcioniraju alati umjetne inteligencije. EXPO zona okupila je više od 40 tvrtki, fakulteta, škola i udruga, a cijeli je događaj nalikovao velikom interaktivnom festivalu znanosti.

Posebnu pozornost privukao je i veliki AI kviz znanja u kojem su učenici putem chatbota u stvarnom vremenu učili kako prepoznati AI generirani sadržaj, kako funkcioniraju alati umjetne inteligencije i zašto je kritičko razmišljanje i dalje jedna od najvažnijih vještina digitalnog doba. Paralelno su se održavale i radionice za nastavnike o praktičnoj primjeni umjetne inteligencije u nastavi.

Posebno je zanimljivo predavanje održao hrvatski poduzetnik i inovator Damir Sabol, osnivač aplikacije Photomath, koji je učenicima govorio o vlastitom putu od školskih dana do stvaranja jedne od najpoznatijih obrazovnih aplikacija na svijetu. Umjesto priče o brzom uspjehu, naglasak je stavio na neuspjehe, upornost i važnost znatiželje.

Iza ovog projekta stoji hrvatska tehnološko-obrazovna tvrtka Stemi, koja posljednjih godina razvija programe usmjerene na povezivanje obrazovanja i tehnološke industrije. Projektom "Škola budućnosti" povezuju osnovne i srednje škole, fakultete, poslovne škole i tvrtke u zajedničku mrežu razvijajući edukativne sadržaje i praktične STEM programe. Ideja projekta nije samo naučiti djecu tehnologiji, nego ih u suradnji s inženjerima i stručnjacima iz industrije potaknuti na rješavanje konkretnih problema, razvoj kreativnosti i stjecanje vještina koje će im trebati u budućnosti.

Razvoj edukativnih sadržaja

– Ovo je za mene uvijek poseban trenutak jer na jednom mjestu vidimo zašto je sve to vrijedilo truda. Ove godine posebno nas raduje što toliko projekata dolazi iz područja koja nadilaze tehnologiju i vraćaju fokus na ljude. To je upravo smjer u kojemu Škola budućnosti raste – rekao je Marin Trošelj, suosnivač i direktor Stemija. Dodao je kako projekt već izlazi i izvan hrvatskih granica, a nova međunarodna partnerstva, uključujući suradnju s brazilskim školama, trebala bi učenicima otvoriti još više mogućnosti za povezivanje i razmjenu iskustava. Uz Stemi, u organizaciji Innovation Daya sudjelovali su i Infobip te A1 Hrvatska uz podršku brojnih partnera iz obrazovnog i tehnološkog sektora.

– Innovation Day iz godine u godinu potvrđuje koliko je suradnja obrazovnog sustava i industrije ključna. Ovogodišnji AI kviz znanja za djecu i radionica za učitelje jasno pokazuju da razumijevanje umjetne inteligencije i razvoj kritičkog odnosa prema njoj moraju obuhvatiti i učenike i nastavnike. Biti dobar korisnik AI alata u budućnosti neće biti prednost – bit će osnova – rekao je pak Marin Bezić, potpredsjednik Infobipa za ljudske potencijale.