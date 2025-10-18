FOTO Zagrebačka policija u stanu 75-godišnjeg dilera našla 42 grama kokaina

Ima 75 godina i osumnjičen je za zloporabu droge. Vijest koja pomalo spada u rubriku vjerovali ili ne, priopćila je zagrebačka policija, koja je opisala i kako je došla do 75-godišnjeg dilera i za što ga se točno sumnjiči. Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila da je 75-godišnjak s Trešnjevke na za sada neutvrđen način nabavio veće količine kokaina, koje je potom u stanu skrivao, vagao i prepakiravao radi daljnje preprodaje.

Policija mu je 17. listopada pretražila stana te su našli devet paketića u kojima je bilo oko 42 grama kokaina, dvije digitalne vage i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge. Nije priopćeno koliko su novca našli ni je li im 75-godišnjak poznat od ranije, no on je kazneno prijavljen te ga nakon ispitivanja na tužiteljstvu vjerojatno čeka i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu.