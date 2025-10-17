Pronađeni maloljetnici koji su pretukli 72-godišnjaka u Splitu, oglasila se policija

Splitska policija identificirala je i privela dvojicu maloljetnika koji su brutalno pretukli 72-godišnjeg muškarca na Bačvicama. U službene prostorije dovedeni su 14-godišnjak i 15-godišnjak. Nakon provedenog ispitivanja, policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da su maloljetnici počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Protiv njih je podnesena kaznena prijava, a danas su predani pritvorskom nadzorniku. "Radi se o dvojici maloljetnika rođenima 2010. i 2011. godine. Zbog njihove dobi u postupak su uključeni specijalizirani policijski službenici, ali i djelatnici Zavoda za socijalni rad", izjavila je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić za RTL.