Pronađeni maloljetnici koji su pretukli 72-godišnjaka u Splitu, oglasila se policija

Splitska policija identificirala je i privela dvojicu maloljetnika koji su brutalno pretukli 72-godišnjeg muškarca na Bačvicama. U službene prostorije dovedeni su 14-godišnjak i 15-godišnjak. Nakon provedenog ispitivanja, policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da su maloljetnici počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja.
Protiv njih je podnesena kaznena prijava, a danas su predani pritvorskom nadzorniku. "Radi se o dvojici maloljetnika rođenima 2010. i 2011. godine. Zbog njihove dobi u postupak su uključeni specijalizirani policijski službenici, ali i djelatnici Zavoda za socijalni rad", izjavila je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić za RTL.FOTO Ovo su članovi bande koji su pljačkali kombije za prijevoz novca: Ukrali više od 300.000 eura
