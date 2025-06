FOTO/VIDEO Užas u Torontu: Došlo do pucnjave kod trgovačkog centra, napadači u bijegu

U ponedjeljak navečer u torontskom naselju Lawrence Heights dogodila se pucnjava u kojoj je jedna osoba izgubila život, a pet ih je ozlijeđeno, potvrdila je lokalna policija. Incident se zbio u blizini jednog trgovačkog centra, a poziv hitnim službama zaprimljen je nešto poslije 20:30 sati po lokalnom vremenu, prenosi CTV News.

A shooting in Toronto's Lawrence Heights, Canada left one man dead and five others injured. Police responded around 8:30 p.m. at Flemington and Zachary Roads.



No suspect details released. A command post is set up at Ranee Ave and Allen Rd. Investigation ongoing. pic.twitter.com/aXzL0O66ip