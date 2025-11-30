FOTO/VIDEO Provozili smo se Slavonskom: Ovako izgleda nova regulacija prometa, no na ovo treba paziti

Grad Zagreb jutros je u 7 sati pustio u promet novoizgrađenu premosnicu na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika, čime je ponovno uspostavljen dvosmjeran promet u dvije trake u oba smjera. Ova privremena prometna konfiguracija ostaje na snazi do ponovnog otvorenja podvožnjaka Slavonska - Savska, a očekivano je da će znatno povećati protočnost, približno na dvije trećine kapaciteta prije požara u neboderu Vjesnik.

Nova regulacija predviđa je da sva vozila, u oba smjera, voze po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se izbjegla uska grla i omogućio bolji protok prema zapadu, na križanju kod Vjesnika privremeno nisu bila dopuštena lijeva skretanja, zbog čega su prilagođena raskrižja Slavonska - Marohnićeva, Marohnićeva - Prisavlje i Prisavlje - Savska, kao i dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske ulice. Rad semafora u cijeloj zoni također je usklađen.

Naša reporterka Hana Ivković Šimić provozala se novom prometnom trasom i javila dojmove. Zbog nedjeljnog jutra, kako je kazala, gužvi nije bilo, a vozači su se činili dobro prilagođenima privremenoj regulaciji. - S obzirom na to da je nedjelja, nema gužve. Žute trake dobro su iscrtane, a vozači su se, čini se, dobro privikli. Jedino bi iz smjera zapada, sa Zagrebačke avenije, trebalo pripaziti jer primjećujem da su ljudi malo zbunjeni budući da je smaknuto križanje pa treba pratiti žute trake - javlja.

Nova regulacija na Slavonskoj aveniji Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Napomenula je i da su djelatnici Zagrebačkih cesta i dalje bili na terenu. - Na cestama su i dalje djelatnici Hrvatskih cesta koji uklanjaju signalizaciju zabrane i pripremaju cestu za sutra, kada će biti pod punim opterećenjem. Ovo naravno još nije pravi prikaz stanja jer je, ponavljam, nedjelja pa nema gužve. Sve je lijepo iscrtano i vozačima savjetujem da prate signalizaciju i semafore - dodala je.

Kako su istaknuli iz Grada, riječ je o zahtjevnom zahvatu izvedenom u iznimno kratkom roku zahvaljujući koordinaciji svih gradskih službi i zagrebačke policije. U sklopu radova ugrađeno je oko 3000 četvornih metara nove ceste, postavljeno više od stotinu prometnih znakova i ploča te više od 300 metara montažnih rubnjaka. Tri okolna raskrižja dobila su nove signalne planove, a iscrtano je oko pet kilometara linija vođenja prometa u sklopu privremene regulacije.