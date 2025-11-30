Otvoren promet kod Vjesnika: Evo kako izgleda nova regulacija na Slavonskoj

Grad Zagreb jutros je u 7 sati pustio u promet novoizgrađenu premosnicu na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika, čime je uspostavljen dvosmjeran promet u dvije trake u oba smjera. Ova privremena prometna konfiguracija ostat će na snazi do ponovnog otvorenja podvožnjaka Slavonska–Savska, a očekuje se da će značajno povećati protočnost, na oko dvije trećine kapaciteta prije požara u neboderu Vjesnik.

Iz Grada ističu kako je riječ o zahtjevnom zahvatu izvedenom u kratkom roku zahvaljujući koordinaciji svih gradskih službi i Policijske uprave zagrebačke. Radovi su, poručuju, izvedeni brzo, sigurno i uz neprekinutu suradnju svih nadležnih tijela.

Foto: Grad Zagreb

Foto: Grad Zagreb

U sklopu izgradnje ugrađeno je oko 3000 četvornih metara nove ceste, postavljeno više od stotinu novih prometnih znakova i ploča te više od 300 metara montažnih rubnjaka koji osiguravaju dodatnu sigurnost i jasnu podjelu prometnih traka. Tri okolna raskrižja dobila su nove signalne planove kako bi se povećala protočnost, a iscrtano je i oko pet kilometara linija vođenja prometa u sklopu privremene regulacije.

Nova prometna regulacija predviđa da će vozila u oba smjera voziti po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se izbjegla uska grla i omogućio što bolji protok prometa prema zapadu, na raskrižju kod Vjesnika privremeno nisu dopuštena lijeva skretanja. Zbog toga su prilagođena raskrižja Slavonska - Marohnićeva, Marohnićeva - Prisavlje te Prisavlje - Savska, kao i dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske ulice. U cijeloj zoni usklađen je i rad semafora. Vozačima osobnih vozila preporučuje se korištenje navigacijskih aplikacija te posebna pozornost na prometne znakove i signalizaciju.