FOTO/VIDEO Nije kraj zime: Snijeg zabijelio unutrašnjost Hrvatske, očekuje se još padalina

Kao što je i ranije najavljeno, unutrašnjost Hrvatske tijekom noći dobila je snježni pokrivač u nagloj promjeni vremena koja je nastupila ovoga vikenda. I tijekom nedjelje očekuje se oblačno vrijeme sa snijegom, dok se na Jadranu očekuje kiša, u Dalmaciji i izraženiji pljuskovi, moguće i grmljavina, a na sjevernom će dijelu lokalno biti i snijega nošenog burom.

U unutrašnjosti Dalmacije popodne i navečer susnježica i snijeg, javlja Državni hidrometeorološki zavod. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna, na sjevernom dijelu i orkanska bura, a na južnom uglavnom olujno jugo. Najviša temperatura većinom od 0 do 4, a na Jadranu od 6 °C na sjevernom do 15 °C na krajnjem jugu.

Iako je snijeg u Zagrebu jutros prestao padati, bijeli pokrivač je ostao. Uz hladan vjetar sjevernih smjerova od jutarnjih 13 stupnjeva u 9 sati u Zagrebu u subotu navečer svega 3 stupnja iznad nule, a u naseljima na rubu metropole padao je i snijeg te susnježica.

Snijeg je zabijelio i istok Hrvatske pa su tako u Osijeku na teren izašle i prve ralice. Kako su izvijestili iz gradske tvrtke Unikom, od subote u 21 sat, kada je počeo padati snijeg, zimska služba soli grad, a u 3 sata na ulicama su i ralice. Na teren su izašli s 14 vozila s posipačem i ralicom, kojima su čistili ceste, te 8 vozila s rasipacem i ralicom, za nogostupe. Ceste su čiste i prohodne.

Otežan promet

Zbog zimskih uvjeta na cestama i jake bure u nedjelju ujutro u Hrvatskoj je otežan cestovni i pomorski promet, objavio je HAK. Zimski su uvjeti i snijeg na većini cesta u Lici, Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj, uključujući autocestu A1 između čvorova Karlovac i Maslenica, autocestu Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Karlovac te državnu cestu Karlovac-Udbina-Knin i staru cestu kroz Gorski kotar.

U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima, pa su u prekidu pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto, a nema ni slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obrnuto.

Za sav promet zatvorene su dionica Jadranske magistrale (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zbog vjetra te dionica autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Ogulin i Brinje u oba smjera zbog prometne nesreće na 112. km. Samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje; autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice; dionica riječke obilaznice (A7) između čvorova Škurinje i Orehovica; Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; državna cesta DC54 Maslenica-ZatonObrovački; državna cesta DC25 Gospić-Karlobag; Paški most i Krčki most.

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski, dionici autoceste A7 Draga (Rijeka Istok)-Šmrika, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće, lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Zbog vjetra, u prekidu su trajektne linije: Brestova-Porozina, Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak, Lopar-Valbiska, Dubrovnik-Koločep-LopudSuđurađ te katamaranske linije: Pula-Zadar, Ubli-Korčula-Dubrovnik i Split-Hvar-Vela Luka-Ubli i brodska linija Zadar-Preko.

