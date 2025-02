Mijić i Tanta o Milanovićevom govoru: Ovo je bio izvrstan govor, zasigurno ćemo ga pamtiti

Politički analitičari Mate Mijić i Petar Tanta u studiju Večernjeg lista analizirali su inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića te govorili o odnosu predsjednika i premijera. S njima je razgovarala novinarka Lana Kovačević.

- Odnosi su zatrovani već dugo vremena, ne bi trebali biti. Minimum minimuma poštovanje procedura. Kao što je predsjednik države trebao doći u Sabor nakon parlamentarnih izbora, tako i njemu treba doći na inauguraciju. Nama vrh države ne komunicira, ustraje se na formalizmu, samo neka sjednu i konačno razgovaraju. Rekao bih da ovdje pametniji popušta, ljudima je dosta ovakvog nefunkcioniranja. Onaj tko pruži iskrenu ruku onome drugome, dobit će bodove u javnosti - komentirao je na početku zategnut odnos između predsjednika i premijera.

- Čini mi se da se geopolitički situacija jako brzo mijenja, želim vjerovati da vrh naše države može komunicirati i zajednički donijeti odluke koje su bitne za budućnost ove zemlje - kaže pak Petar Tanta.

- Ova tvrda kohabitacija nadišla je tvrdu kohabitaciju. To više nije kohabitacija, to nije ništa. Ako gledamo to iz očiju naših susjeda ili saveznika, to nije dobro. Nije dobro da se predsjednik države ne pojavi na konstituirajućoj sjednici Sabora, a nije dobro ni da se premijer niti predsjednik sabora ne pojavi na Pantovčaku na inauguraciji. Milanović je demokratski izabran predsjednik, slagali se s time ili ne, to treba poštovati, to je volja naroda. Ovo gore nije politički čin, ovo je čin za što su se ljudi borili, da možemo demokratski odabrati - smatra Tanta.

Mate Mijić kaže pak kako nije dobro što nemamo ujednačenu vanjsku politiku. - Upravo zato što nemamo ujednačenu vanjsku politiku, ljudi mogu reći biramo jednu ili drugu stranu. No, tu strana ne bi trebalo biti pogotovo oko tih bitnih pitanja. To više nije hoće li Perin ili moj prijatelj biti veleposlanik - kaže.

- Mi trebamo sada zbiti redove i vidjeti što se događa i kako to ispričati građanima republike Hrvatske te kako artikulirati stavove koje ćemo izraziti prema našim partnerima, mislim da ćemo imati izazovno razdoblje - dodaje Tanta.

Mijić je komentirao izjavu generala Ljube Česića Rojsa da očekuje da Milanović bude i Tuđman i Trump u isto vrijeme. - To su nepomirljive razlike između Tuđmana i Trumpa. Pokojni predsjednik Tuđman bio je puno više povijesno i kulturološki inspiriran čovjek, znao je gdje je Hrvatskoj mjesto. Donald Trump je biznismen i pragmatik, njemu nije nikakav problem sutra zamijeniti kršćansku Europu arapskim svijetom za koga on pomisli da je za Ameriku bolji partner - kazao je Mijić.

U pripremanju inauguracije, na koje se stvari mora paziti?, upitala je Lana Kovačević svoje sugovornike. - To su stvari od protokola. Jasno su propisane, u ovoj našoj želji da bude pučka svečanost, treba misliti na to da postoje određeni protokoli koje valja poštovati. Rekao bih da je razlog zašto mi ne percipiramo ovakve stvari dovoljno ozbiljno, zato što se naša politika ne ponaša dovoljno ozbiljno. Nama je vrh države, predsjednik države, vlade i Sabora, bez njih je naša država obezglavljena,. Ti ljudi predstavljaju nas. Ovaj trojac na vrhu države je Hrvatska. Da bismo to ozbiljno shvaćali, ne može jedan biti kršitelj Ustava, drugi Plenkošenko, a treći Njonjo. To nije to. To zvuči kao crtić za malu djecu, kao Spužva Bob za siromašne, to ne može tako zvučati i izgledati ako želimo biti ozbiljna država - kaže Mijić.

Komentirali su i što se očekuje od govora Zorana Milanovića na inauguraciji: - Usudio bih se reći da svi imamo očekivanja od njega da će se reflektirati na situaciju koja se dešavala prošli tjedan. Nadam se da će se reflektirati na probleme koje trenutačno ljudi imaju, koji su nezadovoljni i vjerujem da će se na mali sitan način toga dotaknuti. Očekujem da se neće dotaknuti dnevne politike, ovo je ipak uzvišeniji govor - kazao je Petar Tanta.

Nakon inauguracije vratili smo se ponovno u studio Večernjeg lista gdje su naši analitičari komentirali govor predsjednika Milanovića. Obojica su se složila da je održao sjajan govor.

- Većina onog što smo predviđali i dogodilo se. Na specifičan i kvalitetan način se dotaknuo svih aktualnosti u našoj državi. Kroz jedan vrlo spretan i kvalitetan komunikacijski izražaj se dotaknuo onoga što se događalo u zadnjih par dana i proteklih godina njegovog prvog mandata. Ja bih ovaj govor ocijenio kao jednim od onih koji ćemo zasigurno pamtiti - kazao je Petar Tanta.

- Sukus priče je 'Croatia first'. Sami vodimo brigu o vlastitim interesima u okviru saveza čiji smo dio, ali nitko za naše interese neće brinuti više od nas. Činjenica da o našem nacionalnom interesu brinemo mi. Jako mi je drago što se dotaknuo individualizma i kolektivizma. Mi smo iz kolektivističkog sustava ušli u individualistički sustav koji posredstvom društvenim mreža postaje toksično individualistički. Fino je zaokružio nacionalni interes, interes društva, lijepo je istaknuo sve ono što je danas bitno - kaže Mijić.

- Ovo je bio izvrstan govor, imao je dozu unutarnje i vanjske politike. Kroz ovaj govor smo dobili odgovor na svako od pitanja kako je viđenje trenutnog predsjednika i prema van i prema unutra, kao i društvenim pitanjima - dodaje Tanta.

- Nisam osjetio ništa u njegovom govoru negativno, to je bio državnički govor koji je bio usmjeren prema svim građanima RH, svim našim susjedima i cijelome svijetu kako će se on pozicionirati prema nekim stvarima. Kako će ovaj govor izgledati za pet, deset godina, to ćemo tek vidjeti - ističe Tanta.

