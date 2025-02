Milanovićev govor nakon prisege: 'Svijet je neprepoznatljiv. Iščezava jedno, a na horizontu se javlja nešto drugo'

Zoran Milanović na Pantovčaku je ovog utorka po drugi puta prisegnuo za predsjednika Republike Hrvatske. Nakon prisege pred Ustavnim sucima i pred okupljenima Milanović je održao i prigodni govor, dok je uz njega stajala njegova supruga i prva dama Sanja Musić Milanović.

- U životu nacije neizbježna je izmjena dobrih i loših i vremena. Moramo broditi sa sviješću da život nije samo mirno more, neka nam to bude vodilja. Osnovni zadatak je osigurati mir i sigurnost građana, ali ne samo u tjelesnom smislu, već i da teška vremena ne budu dramatična za naše građane. Da se leđa ne prelome preko najslabijih, a da od dobrih godina ne profitiraju samo oni najbliži centru. Korupcija podmuklo nagriza socijalnu strukturu pod opeke bolesti. Samo je nama stalo do naše države. Druge države ne žele nam zlo i ne rade protiv nas, ali u izboru između svojih interesa i našeg boljitka, kad do oga dođe, uvijek će se odlučiti za svoje interese, pa i naši prijatelji i saveznici. Ovo nije žalopojka, nego realnost svijeta te poziv da se moramo prestati zanositi iluzijama da će netko biti tu kada će biti teško. Ništa nam nikada nije darovano Sve što je Hrvatska postigla zasluga je samo naših ljudi, njima ćemo zauvijek biti dužni. Prisežem da ćemo se truditi, ali taj dug nikada nećemo moći vratiti - kazao je.

Jedino nas se tiče rast naše države, kazao je Milanović, dodajući kako usprkos niskoj nezaposlenosti , BDP-u i povećanju kreditnog rejtinga preveliki broj ljudi živi na rubu dostojanstva. Kome su osim nama, pitao je Milanović, važni Hrvati u BiH.

- Ključno je da budemo samokritični, snaga je poznavanje vlastitih slabosti. Gotovo da nema veće slabosti od mržnje, šovinizma ili nepovjerenja prema onima koji su drugačiji od nas. Malo je toga što je tako pogrešno kao veličanje najmračnijih epizoda vlastite povijesti. Kao što sam rekao prije 5 godina, ovo je kuća za sve nas - kaže Milanović pa nastavlja:

- Svijet je gotovo neprepoznatljiv u odnosu na 50 godina kada sam ja stasao, ali i u odnosu na 5 godina. Iščezava jedno, a na horizontu se javlja nešto drugo, što je još uivijek nejasno, zbunjujuće i što plaši. Zvuči kao uvjeljiv opis kaosa, zvuči kao nagovještaj zanimljivog i zahtjevnog doba - iz kineske kletve. Čini se kako su došli novi gravitacijski centri globalne moći koje se ne može ignorirati u oblikovanju slike budućeg svijeta, a na nama je da osmislimo nacionalnu politiku koji će doprinijeti našim interesima u novom svijetu.

Milanović je dodao kako ''nema potrebe da se ishitreno guramo u prve redove u stvarima u kojima ne možemo znatnije utjecati, ali koje često niti ne razumijemo ne zbog neznanja, nego zbog okolnosti''.

- Naša obaveza prema povijesti i budućnosti je da se zalažemo za mir, diplomatsko rješavanje konflikata. To nije iznevjera prema savezima kojima pripadamo, već borba za vlastite interese. Rat je najdublji poremećaj društva. Ne kaže se uzalud da je pobjeda druga najgora stvar koja se može dogoditi u ratu - kazao je, a potom citirao i američkog predsjednika Johna F. Kennedyja. Milanović je u govoru pozvao i na promišljenost.

- Pozivam da razgovaramo i uključimo sve najbolje stručnjake. Potrudimo se da razumijemo narav svih eventualnih ratova i nabavimo oružje iz te perspektive. Upregnimo hrvatsku pamet pa da ne uvozimo ono što možemo sami proizvesti, a tu ne mislim samo na oružje - poručio je.

- Dame i gospodo, tijekom 20. stoljeća individualizam se kapitulirao kao jedan od motora društva. Moje uvjerenje je da je takvo društvo slobodnije, demokratskije i prosperitetnije. No, ono dovodi do slabljenja društvenih mreža. Dobrobit naše zemlje ovisi o spremnosti da brinemo jedni o drugima. S vjerom da nećemo ostaviti jedni druge u presudnim trenucima - živjeli i živjela naša Hrvatska - poručio je Milanović.