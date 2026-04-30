Video snimke kondoma i droge s broda Global Sumud Flotile te akrobatske gimnastike aktivista koji se zabavljaju nakon što su privedeni na izraelski brod izmjenjuju se sa snimkama posada flotile koje ruku dignutih u zrak čekaju prebacivanje na brodove izraelske mornarice. Izraelske vlasti prošlu su flotilu nazivale „selfie flotila“, ovu su preimenovali u „kondom flotilu“. Najzanimljiviji su to akcenti zbivanja vezanih uz Global Sumud Flotilu koja tvrdi da joj je cilj probiti izraelsku pomorsku blokadu Gaze i isporučiti humanitarne potrepštine, a paralelno organizira političke akcije, kao što je nedavni Global Sumud Parliamentary Congress u Bruxellesu, s kojeg su zatražili blokadu luka, okupaciju institucija i oslobađanje palestinskih zatvorenika te poziva na „globalnu intifadu“.
Jesu li pritvoreni aktivisti s 'kondom flotile' kako je nazivaju Izraelci oteti i kako to da taoci prakticiraju akrobatsku gimnastiku na brodu otmičara?
Objave Global Sumud flotile koje pozivaju na „globaliziranje intifade“ zbog povijesnih se razloga smatraju izravnim pozivom na nasilje: Prva i posebno Druga intifada bile su obilježene terorističkim bombaškim samoubilačkim napadima i krvavim sukobima u kojima su stradale tisuće civila
Ovi sramote i Palestince i sebe i svaki ozbiljni pokušaj da se pomogne. Kondom flotila im je izvrsan naziv!
poziv na globalnu intifadu?...to samo narkomanima može pasti na pamet