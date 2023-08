FOTO/VIDEO Na posljednjem ispraćaju Ivice Pivca okupio se velik broj ožalošćenih

Danas je na Vrgoračkom groblju održan posljednji ispraćaj poduzetnika i predsjednika Grupe Pivac Ivice Pivca. Ivica Pivac umro je u 72. godini u ponedjeljak kasno poslijepodne na putu prema bolnici, nakon što mu je pozlilo na jednoj splitskoj plaži.

VIDEO Na pogrebu se okupio velik broj ožalošćenih koji su došli odati počast Pivcu.

Priča Ivice Pivca i njegove braće počinje u Zavojanima, selu desetak kilometara zapadno od Vrgorca, a gdje danas još uvijek stoji velika sušara za pršute. Utemeljitelj obitelji Ante Pivac nakon Drugog svjetskog rata počeo se baviti mesarskim obrtom u Zavojanima. Milenko Pivac, otac braće Pivac, kao 18-godišnjak otišao je u partizane, sudjelovao je u bici na Sutjesci u kojoj je i ranjen. Nakon rata, Milenko je zaključio da ne želi graditi vojnu karijeru te se vratio u rodno mjesto pomoći ocu s obrtom.

Ivica je završio fakultet, agronomiju, nakon čega je radio u vinariji u Vrgorcu, no onda je dao otkaz i priključio se starijem bratu koji je od oca preuzeo obrt. Uzgajao je po nekoliko stotina svinja, od početka do kraja, od okota do klaonice.

Prvi ozbiljan posao, prema riječima Ivice Pivca, napravljen je sredinom 80-ih prošlog stoljeća kad su braća kao obrtnici otvorili šest mesnica u Makarskoj i Vrgorcu. Grupa Pivac danas je vodeći proizvođač, prerađivač i uvoznik mesa u Hrvatskoj. Imaju dvije velike farme bikova u Pitomači i Karlovcu.

