FOTO Žestoki sukob na ulicama Beograda, policija krenula na građane, šire se dramatične snimke: 'Tuku nas, sram ih bilo'

Više prosvjednika i policajaca ozlijeđeno je u subotu navečer nakon što je policija intervenirala po završetku velikog studentskog prosvjeda u središtu Beograda , na kojem je ponovno zatraženo raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Studenti su nekoliko minuta prije 22 sata proglasili kraj dotad mirnog okupljanja na kojem se, prema procjenama, okupilo oko deset tisuća ljudi. Na Trgu Slavija poručili su: “Uzmite slobodu u svoje ruke, vjerujemo u vas, imate zeleno svjetlo.”

Jedna studentica, izjavila je s govornice kako se od toga dana vlast smatra nelegitimnom te je zatražila održavanje “poštenih prijevremenih izbora”. Na prosvjedu je govorio i rektor Sveučilišta u Beogradu Vladan Đokić, istaknuvši da “kao što tiha voda brijeg roni, tako i nenasilna borba donosi duboke i trajne društvene promjene”. Prema pisanju medija, deseci su uhićenih i ozlijeđenih. "Na Vidovdan policija je udarila, tuku nas, uništavaju, svi imaju djecu ovdje, sram ih bilo. Vučiću, izdajniče. Snimite koliko ovdje ima žena i djevojaka", rekao je jedan od građana nakon žestokih sukoba policije i prosvjednika.

Policija je već sat vremena prije kraja prosvjeda rasporedila kordone oko zgrada Vlade i ureda predsjednika Republike. Oko 22 sata započelo je naguravanje s prosvjednicima. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je kako je policija bila prisiljena intervenirati jer su je prosvjednici napali, iako ih je prethodno upozorila.

Prema njegovim riječima, ozlijeđeno je šest policajaca i dvoje građana, a priveden je “određeni broj huligana koji će biti procesuirani”. Hitna pomoć nije mogla potvrditi točan broj osoba koje su zatražile liječničku pomoć. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio kako “očekuje nasilje”, ustvrdivši da je “nemoguće da netko uloži golem novac protiv države, a da ništa ne pokuša”. Dodao je kako će “država pobijediti”.

Oko 19:30 sati Vučić je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj igra šah, a potom se uputio u Pionirski park kako bi posjetio svoje pristaše koji ondje borave još od travnja. Obraćanje javnosti najavio je za nedjelju u 11 sati. Nakon dvosatne intervencije i potiskivanja okupljenih iz središta grada, situacija se postupno smirila, iako su pojedine ulice ostale zatvorene za promet.

Kako je izvijestila Nova.rs, tijekom sukoba došlo je do brojnih ozljeda, a studenti Medicinskog fakulteta iz Novog Sada objavili su fotografiju teško ozlijeđenog demonstranta. Na Slaviji je policija brzo potiskivala okupljene, a građani su ih gađali predmetima i pokušali pomaknuti zaštitne ograde. Žandarmerija ih je potom uklonila i krenula čistiti prostor.

Novinarka N1 izvijestila je da su pripadnici Žandarmerije nastupili znatno brutalnije, a u dijelu grada kod Bulevara oslobođenja također je došlo do sukoba. Građani su prethodno mirno stajali s podignutim rukama, no situacija je eskalirala – korištene su baklje, čuli su se topovski udari, a policija je počela s privođenjima. Na Slaviji su se demonstranti nastavili okupljati, a jedan od njih je poručio: “Mora trajati ovo. Neka me uhapse. Mora trajati. Skinut ćemo te.”

Studenti okupljeni u blokadi izvijestili su da je napadnut student Biološkog fakulteta, kao i mnogi drugi građani. Istaknuli su da ih zabrinjava što je nekim ozlijeđenim studentima onemogućen pristup privremenoj bolnici na Učiteljskom fakultetu. “Zahtijevamo od policije da hitno i bez odgode pusti sve studente na Učiteljski fakultet”, poručili su.

Reporter Nove.rs javio je da policija potiskuje građane i u Masarikovoj ulici. Na prvim linijama bili su žene, a jedna je, prema izvještaju, zadobila udarce po tijelu. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević izjavio je da je u incidentima u subotu navečer u centru Beograda privredno više desetaka "huligana”, te da je u neredima ozlijeđeno šest policajaca i dvoje građana.

Policija je u subotu navečer intervenirala protiv prosvjednika i građana u središtu Beograda nakon što su studenti proglasili kraj svog do tada mirnog protuvladinog prosvjeda. Vasiljević je istaknuo da je policiji postupala krajnje profesionalno i upotrijebila minimalnu silu. „Sve jedinice su postupile krajnje profesionalno i upotrebljena je minimalna sila kako bi oni koji napadaju policiju i državu u tome bili onemogućeni", rekao je Vasiljević na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Dodao je kako je više desetaka huligana privedeno i bit će procesuirani. "Šest policijskih službenika je ozlijeđeno , a imamo i dvoje ozlijeđenih građana”, kazao je. Osudio je napade na policiju i istaknuo da su građani prethodno bili upozoreni da se nasilje i sukobi neće tolerirati. "Grupe od nekoliko stotina ljudi krenule su prema kordonu policije. Policija je pojačala kordon kako bi građanima dala do znanja da neće proći. Upozorenja nisu urodila plodom. Nakon napada koji je trajao pet do šest minuta, policija je reagirala, intervenirala i potisnula građane. Neki mediji su objavili da je policija koristila kemijska sredstva – to nije točno", rekao je Vasiljević.

Napomenuo je da je policija morala intervenirati na više lokacija. "Građani nisu slušali naredbe. Upotrijebljena je minimalna sila kako bi oni koji napadaju policiju i državu bili u tome spriječeni". Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je za nedjelju u 11 sati konferenciju za novinare , a večeras preko društvenih mreža poručio da „na kraju uvijek pobjeđuje Srbija”. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za televiziju da sve što se događa na ulicama Beograda nema veze sa studentima. "Ovo večeras nisu studenti, već teroristi i blokatori”, kazala je, dodavši da žele smjenu predsjednika Vučića i neovisnost Kosova.