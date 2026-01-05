Naši Portali
AUKCIJA U JAPANU

FOTO Tuna od 243 kilograma prodana za nevjerojatnih 2,8 milijuna eura

VL
Autor
Maša Taušan/Hina
05.01.2026.
u 13:08

Cijena od 510,3 milijuna jena postignuta na ovoj novogodišnjoj aukciji najviša je od kada se 1999. godine počinju prikupljati usporedivi podaci

Vlasnik mreže restorana sushija platio je u ponedjeljak rekordni iznos od 2,8 milijuna eura za golemu plavoperajnu tunu na prestižnoj novogodišnjoj aukciji na glavnoj ribarnici u Tokiju. Samoprozvani "kralj tune" Kiyoshi Kimura, čiji je lanac restorana Sushi Zanmai pobijedio na aukciji na tokijskoj ribarnici Toyosu, platio je najvišu cijenu za ribu tešku 243 kilograma ulovljenu uz sjeveroistočnu obalu Japana. Rekao je kako je mislio da će je moći kupiti za manje novca, ali da je cijena brzo rasla. Cijena od 510,3 milijuna jena postignuta na ovoj novogodišnjoj aukciji najviša je od kada se 1999. godine počinju prikupljati usporedivi podaci. Prethodni rekord bio je za plavoperajnu tunu od 278 kilograma 2019. godine, nakon što se tržnica preselila s tradicionalne lokacije u Tsukijiju, u središnjem Tokiju, u modernije objekte.

Ključne riječi
tuna aukcija ribarnica riba Japan

